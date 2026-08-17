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Flamengo abre votação para escolha de nova camisa; veja as 10 opções
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Flamengo abre votação para escolha de nova camisa; veja as 10 opções

Concurso recebe mais de 8 mil sugestões de design, e Rubro-Negro escolheu as 10 melhores opções para os torcedores darem o voto

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Hugo Perruso
Os 10 desenhos finalistas para a votação da nova camisa do Flamengo
A \'Respeita O Rei\' é uma camisa de Daniel Barbosa inspirada no urubu com uma composição geométrica formando a silhueta da ave em pleno voo
A camisa \'Manto Real\', de Marcos Junior, conta com um brocado de realeza tecido com as penas do Urubu, traçado em brasa e costurado com o ouro de 1895
A camisa \'Urubu Rei\' foi uma criação de Bruno Gondim, inspirada no símbolo de força, proteção e domínio
Adam Costa criou a camisa \'Prestígio Urbano\', com curvas, ruas, mar, do maior luxo ao mais simples e o dourado eternizando a glória e o urubu rei mostrando sua força
A camisa \'É Urubu\', de Antonio Rodrigues representa a história de uma provocação que se tornou parte da identidade rubro-negra
Produzida por Stephany Dalzisa, a camisa \'Traços De Uma Nação\' tem as curvas de nível do Rio e uma representação das asas do urubu
A camisa \'Pluma\', de Vitor Ferrara, tem as penas de urubu como uma segunda pele
A \'Noite Eterna De Lima\' é de Alison Douglas e inspirada na atmosfera de Lima em 2019, com grafismos inspirados na Libertadores
A camisa \'Urubu De Lima\', de Marcelo Gluz, tem símbolos de civilização antiga peruana e homenagem às Libertadores conquistadas na cidade
A camisa \'Uma Força Da Natureza\' é de autoria de Luiz Gomes e homenageia o remo e as águas da Baía de Guanabara
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O Flamengo entrou em uma nova fase do concurso 'Manto da Nação', para a escolha de uma nova camisa criada por torcedores. O clube divulgou os 10 designs finalistas, entre os mais de 8 mil enviados, e a votação popular já está aberta na página do clube.
Pela programação, os rubro-negros poderão deixar seus votos até 30 de agosto. O anúncio da camisa vencedora está previsto para 1º de setembro, mesma data do início das vendas.
O Flamengo ressalta que só serão produzidas as camisas que forem comercializadas, com entrega prevista para dezembro, sem uma data específica para a entrega em casa.
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