Flamengo abre votação para escolha de nova camisa; veja as 10 opções

nova camisa criada por torcedores. O clube divulgou os 10 designs finalistas, entre os mais de 8 mil enviados, e a votação popular já está aberta na página do clube.

O Flamengo entrou em uma nova fase do concurso 'Manto da Nação' , para a escolha de uma. O clube divulgou os 10 designs finalistas, entre os mais de 8 mil enviados, e a votação popular já está aberta na página do clube.

Pela programação, os rubro-negros poderão deixar seus votos até 30 de agosto. O anúncio da camisa vencedora está previsto para 1º de setembro, mesma data do início das vendas.



O Flamengo ressalta que só serão produzidas as camisas que forem comercializadas, com entrega prevista para dezembro, sem uma data específica para a entrega em casa.

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