Akiles, de 18 anos, é jogador do Cruzeiro desde 2024, mas postou foto com a camisa do Flamengo - Reprodução de redes sociais

Akiles, de 18 anos, é jogador do Cruzeiro desde 2024, mas postou foto com a camisa do Flamengo Reprodução de redes sociais

Publicado 17/08/2026 16:15

está de saída das divisões de base do clube mineiro e gerou revolta entre os torcedores.

O jovem Akiles, de 18 anos, foi às redes sociais pedir desculpas ao Cruzeiro pelo que chamou de "escolha mal feita" aos postar uma foto com a camisa do Flamengo . O meia-atacantee gerou revolta entre os torcedores.

Ele admitiu que errou ao publicar a foto tirada em uma academia na semana passada, antes do confronto entre os clubes pela Libertadores.



"Hoje venho pedir desculpas à Nação Azul. Nos últimos dias, em momento de uma escolha mal feita da minha parte, postei uma foto em que aparecia vestindo uma camisa de outro time. Faço questão de reconhecer o meu erro e me desculpar", escreveu Akiles.



"Não pretendo criar nenhum falso pretexto ou justificativa. Errei, me arrependo e posso afirmar com certeza que já estou aprendendo com minha atitude. Vou trabalhar dia após dia para merecer a confiança de todos. Obrigado!".



Akiles está no Cruzeiro desde 2024 e fez a postagem em um momento em que não faz mais parte dos planos das divisões de de base. Pelo clube, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.



Antes, teve passagens por Paranavaí, Palmeiras e Atlético-GO.