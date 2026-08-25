Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Já classificado, o Flamengo conhecerá nesta terça-feira (25) o seu adversário nas quartas de final da Libertadores. Na chave do Rubro-Negro, Independiente del Valle (EQU) e Deportes Tolima (COL) entrarão em campo às 21h30 (de Brasília), no Equador, para definir quem avança à próxima fase.
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A partida de ida terminou em vitória dos equatorianos por 1 a 0, fora de casa. Assim, só precisam de um empate para passar. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
O time de Leonardo Jardim garantiu vaga na semana passada, ao eliminar o Cruzeiro. O Flamengo precisa esperar para saber quem terá pela frente no torneio continental devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia, no dia 10. Por causa da tragédia, que deixou mais de 300 mortos, a Conmebol alterou as datas dos confrontos.
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As quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.