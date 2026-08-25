Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/08/2026 11:03 | Atualizado 25/08/2026 23:22



Já classificado , o Flamengo conhecerá nesta terça-feira (25) o seu adversário nas quartas de final da Libertadores. Na chave do Rubro-Negro, Independiente del Valle (EQU) e Deportes Tolima (COL) entrarão em campo às 21h30 (de Brasília), no Equador, para definir quem avança à próxima fase.

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A partida de ida terminou em vitória dos equatorianos por 1 a 0, fora de casa. Assim, só precisam de um empate para passar. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.



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As quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.