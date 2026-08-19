Time comemora gol do Flamengo no primeiro tempo - Gilvan de Souza / Flamengo

Time comemora gol do Flamengo no primeiro tempoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/08/2026 23:25





Agora, o Rubro-Negro encara o vencedor do confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Tolima, da Colômbia, que acontecerá na próxima terça-feira (25). Os equatorianos venceram o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0. Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (22), às 20h30, no Mineirão. Rio — O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores e garantiu a vaga à próxima fase da competição, após empate em 1 a 1 na ida . A equipe de Leonardo Jardim dominou as ações do início ao fim do primeiro tempo e abriu o placar com golaço de Arrascaeta, mas Romero empatou na segunda etapa ao acertar belo chute. Depois, Samuel Lino balançou as redes para garantir a vitória.Agora, o Rubro-Negro encara o vencedor do confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Tolima, da Colômbia, que acontecerá na próxima terça-feira (25). Os equatorianos venceram o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0. Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (22), às 20h30, no Mineirão.

O jogo

A partida começou com mais posse para o lado do Flamengo, mas sem chances perigosas para nenhum dos times, até os sete minutos, com cruzamento de Jorginho e Léo Ortiz cabeceando; a bola saiu à esquerda do gol cruzeirense. O time de Leonardo Jardim tentou infiltrar a área através de trocas de passes, mas esbarrou na defesa do clube mineiro. Em uma dessas tramas, Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou para Otávio defender. Na sequência, Jonathan Jesus errou na saída de jogo; Pulgar ficou com a bola e tocou para Pedro, mas o goleiro cruzeirense saiu bem.



Já aos 15 minutos, Royal cruzou para Arrascaeta, mas o uruguaio dividiu com William e chutou fraco. Depois, Jorginho acionou Samuel Lino na área - o atacante ajeitou a bola e deu chute perigoso. O Rubro-Negro seguiu dominando o confronto, chegando a 10 finalizações em menos de 20 minutos. Pedro fez mais um arremate de esquerda, mas a bola saiu por cima do gol de Otávio.



O ritmo do Flamengo continuou intenso após a parada técnica. Até que aos 34 minutos, Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez tabela com Pedro, que deixou de calcanhar para o uruguaio chutar com a chapa do pé no ângulo. Após mais chegadas do Rubro-Negro, o Cruzeiro, enfim, teve sua primeira finalização aos 39 minutos, com Wesley, mas o chute foi bloqueado por Royal. A equipe de Artur Jorge tentou equilibrar as ações no fim da primeira etapa, mas sem levar perigo.

O Cruzeiro voltou do intervalo com uma postura diferente e em pouco tempo, ficou a poucos centímetros de chegar ao empate. William cruzou e Léo Pereira desviou; a bola encobriu Rossi e Jorginho tirou em cima da linha. No entanto, logo depois, aos cinco minutos, Lucas Romero recebeu na intermediária e acertou grande chute, marcando o gol cruzeirense. A equipe de Artur Jorge acumulou novas chances, com Gerson e Kaio Jorge. O Flamengo tentou responder em chute de Arrascaeta, mas a bola saiu à direita da trave. Aos 12 minutos, Kaio Jorge recebeu de Romero e finalizou cruzado, com perigo.

A equipe mineira teve 60% de posse de bola nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, evidenciando a mudança no cenário da partida. Apesar disso, o Rubro-Negro conseguiu retomar a dianteira do placar. Arrascaeta passou para Pedro, que encontrou Samuel Lino na área; o atacante limpou a marcação, deixando William Furtado no chão, e empurrou ao fundo da rede.

Com o gol, o Flamengo voltou a assumir, aos poucos, o controle da partida. No entanto, o Cruzeiro quase empatou novamente: Arroyo tocou para Kaio Jorge, que encontrou Matheus Pereira, travado na hora do chute por Pulgar. O time de Leonardo Jardim tentou ampliar com Lucas Paquetá, que mandou de fora da área por cima do gol, e na sequência, em saída errada do Cruzeiro, Evertton Araújo mandou nas mãos de Otávio. A equipe mineira tentou impor pressão nos últimos minutos, com finalizações de Lucho Rodríguez e Matheus Pereira, mas sem perigo.