Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/08/2026 07:39

Onde assistir?

O duelo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da GE TV (YouTube) e do Paramount+ (streaming).

Como chega o Flamengo

O ânimo do elenco não poderia estar melhor. Isso porque, domingo (16), teve ótima atuação e goleou o Mirassol por 5 a 1, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. Desde o retorno depois da pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro não perdeu: três vitórias e três empates.



Leonardo Jardim deve promover uma mudança no ataque. Pedro tende a entrar no lugar de Bruno Henrique, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no primeiro confronto, ainda sente dores e provavelmente começará no banco de reservas.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa também passa por boa fase e não perde há seis jogos. No domingo (16), mesmo com time misto, superou o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.



Artur Jorge terá os retornos de Lucas Romero e Fagner, que estavam suspensos no embate de ida. Por outro lado, Matheus Henrique está fora, já que levou o terceiro cartão amarelo.

Ficha técnica

Flamengo x Cruzeiro

Data e hora: 19/08/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.



CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.