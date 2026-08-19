Na briga por uma vaga nas quartas da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final. A partida de ida terminou empatada por 1 a 1, no Mineirão. Agora, quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade, a definição da classificação será nos pênaltis.
Onde assistir?
O duelo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), da GE TV (YouTube) e do Paramount+ (streaming).
Como chega o Flamengo
O ânimo do elenco não poderia estar melhor. Isso porque, domingo (16), teve ótima atuação e goleou o Mirassol por 5 a 1, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. Desde o retorno depois da pausa para a Copa do Mundo, o Rubro-Negro não perdeu: três vitórias e três empates.
Leonardo Jardim deve promover uma mudança no ataque. Pedro tende a entrar no lugar de Bruno Henrique, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no primeiro confronto, ainda sente dores e provavelmente começará no banco de reservas.
Como chega o Cruzeiro
A Raposa também passa por boa fase e não perde há seis jogos. No domingo (16), mesmo com time misto, superou o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.
Artur Jorge terá os retornos de Lucas Romero e Fagner, que estavam suspensos no embate de ida. Por outro lado, Matheus Henrique está fora, já que levou o terceiro cartão amarelo.
Ficha técnica
Flamengo x Cruzeiro
Data e hora: 19/08/2026, às 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU) Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU) VAR: Andres Cunha (URU)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.
CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
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