Johnny Goés no jogo contra o Benfica, na intertemporada, no último dia 11 de julho - Gilvan de Souza / Flamengo

Johnny Goés no jogo contra o Benfica, na intertemporada, no último dia 11 de julhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/08/2026 11:49





Após a partida, Jardim elogiou o desempenho do jovem. "Lançamos hoje mais uma cria do Flamengo [Johnny], um jovem que já tinha estado conosco em Portugal, tem trabalhado, entrou hoje, foi muito bom. Cremos que seguir também esse caminho com alguns jovens que vão aparecendo e trabalhando conosco", disse. Rio — O Flamengo ganhou mais uma opção para a lateral esquerda na sequência da temporada. Johnny Goés, de 19 anos, foi utilizado pelo técnico Leonardo Jardim na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol no último domingo (16) ; ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo no lugar de Ayrton Lucas e fez uma partida correta, com dois cortes, 11 passes certos de 11 tentados e um duelo ganho no chão.Após a partida, Jardim elogiou o desempenho do jovem. "Lançamos hoje mais uma cria do Flamengo [Johnny], um jovem que já tinha estado conosco em Portugal, tem trabalhado, entrou hoje, foi muito bom. Cremos que seguir também esse caminho com alguns jovens que vão aparecendo e trabalhando conosco", disse.

Considerado um dos destaques da base rubro-negra, Johnny ganhou oportunidades nos amistosos de pré-temporada - ele começou de titular contra Lausanne, Benfica e Olimpia - e agora, ganhou uma oportunidade na equipe titular.



O atleta havia feito sua estreia entre os profissionais contra o próprio Mirassol, em 6 de dezembro de 2025, pela última rodada do último Campeonato Brasileiro. O Flamengo, já campeão, mandou a campo diversos jovens da base e a partida acabou empatada em 3 a 3. Johnny também disputou dois jogos do Carioca 2026.

Atualmente, os nomes de Jardim para a posição são Alex Sandro, que recentemente oficializou sua renovação até dezembro de 2027, e Ayrton Lucas, que apesar de ter recebido críticas nos últimos meses, está em uma crescente depois da Copa do Mundo. O vínculo de Johnny com o Rubro-Negro dura até o fim de 2027, mas conversas já estão em andamento para uma renovação.