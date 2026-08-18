Samuel Lino em ação na pelo Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Samuel Lino em ação na pelo FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/08/2026 18:30 | Atualizado 19/08/2026 13:27

Rio - Cerca de oito meses depois da decisão do Mundial de Clubes contra o PSG , Samuel Lino lembrou o clima do vestiário diante do vice-campeonato. O atacante do Flamengo mostrou acreditar em uma nova chance de conquistar o torneio, e ainda rasgou elogios a Filipe Luís, comandante da equipe naquela final.

"A gente ficou, lógico, pensando 'poxa, chegamos tão perto'. Só que ficou um sentimento mais de 'a gente consegue', sabe? Não aquela sensação de que a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade, de tristeza... A gente sente que tem capacidade para isso", iniciou, em entrevista à "Fifa".

"No Flamengo, você tem que pensar sempre no momento atual. Vamos usar esse combustível agora nessa reta final que vai chegar, que é o mais importante. Aí depois, se a gente estiver lá no Intercontinental, se Deus quiser, aí vamos pensar nisso", projetou Lino, sobre a possibilidade de uma nova final em 2026.



Samuel Lino se rende a Filipe Luís

O atleta do Mais Querido também rasgou elogios a Filipe Luís, ex-treinador do Flamengo, demitido no começo de 2026. Hoje no Monaco, da França, o técnico deixou um ensinamento valioso para Samuel Lino no período em que trabalharam juntos no clube carioca.

"Foi o primeiro treinador que eu tive que é muito 100% no dia a dia. Pós-jogo, pré-jogo, na semana larga, na semana curta. Ele é intenso em todos os treinos. Ele dá a vida ali. Teve uma frase que ele falou quando se despediu de nós, que foi: 'eu vou embora tranquilo, porque sei que dei 100% de mim'. E isso é totalmente verdade. Aprendi com ele a ser 100% em tudo que se faz na vida.", completou o atacante.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato