Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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João Vitor Cravo
Rio - O assédio do mercado europeu sobre o elenco do Flamengo segue a todo vapor. Após recusar propostas por Léo Pereira, Royal e outros, o clube carioca pode receber uma nova investida do Velho Continente. O nome da vez é Gonzalo Plata, que está na mira da Real Sociedad, da Espanha.
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Segundo o jornal espanhol 'AS', a equipe colocou o equatoriano em sua "lista curta" de principais alvos para esta janela de transferências. Além disso, a diretoria já fez contatos com o staff do atleta, que está "mais que disposto" a concretizar o negócio.
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O veículo indicou que o Rubro-Negro está aberto à saída, em caso de venda definitiva ou empréstimo com obrigação de compra. O clube vem ouvindo propostas por Plata desde o começo da janela, e já diminuiu a pedida inicial de 22 milhões de euros (R$ 132 milhões) para 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).
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Vale lembrar que o ponta do Equador já passou pelo futebol espanhol. Entre 2021 e 2023, em meio a empréstimos com o Sporting, de Portugal, ele defendeu o Real Valladolid, hoje na segunda divisão. Agora, vê diante de si a possibilidade de um retorno ao país.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria