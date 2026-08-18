Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Clube espanhol mira contratação de Gonzalo Plata, do Flamengo
Equipe tem o ponta rubro-negro como um dos principais alvos para esta janela de transferências; equatoriano já jogou no futebol do país
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