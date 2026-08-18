Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (18) - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (18)Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/08/2026 20:17





O Cruzeiro não sabe o que é uma derrota longe de casa desde abril, quando perdeu por 4 a 1 para o São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o time paulista havia sido apenas o segundo jogo de Artur Jorge no comando da equipe. Desde então, foram seis vitórias e cinco empates. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro não terá vida fácil e precisará quebrar uma invencibilidade de 11 jogos da Raposa sem perder fora de casa na temporada para conseguir avançar às quartas de final ainda no tempo regulamentar.O Cruzeiro não sabe o que é uma derrota longe de casa desde abril, quando perdeu por 4 a 1 para o São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o time paulista havia sido apenas o segundo jogo de Artur Jorge no comando da equipe. Desde então, foram seis vitórias e cinco empates.





Por outro lado, o Flamengo defende uma invencibilidade diante do Cabuloso. O Rubro-Negro não perde para a equipe mineira desde 2018, quando foi derrotado por 2 a 0. Desde então, foram seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Leia mais: Samuel Lino lembra decisão contra o PSG e rasga elogios a Filipe Luís Por outro lado, o Flamengo defende uma invencibilidade diante do Cabuloso. O Rubro-Negro não perde para a equipe mineira desde 2018, quando foi derrotado por 2 a 0. Desde então, foram seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.

Além disso, o time carioca vive uma sequência invicta na temporada, com cinco vitórias e três empates em jogos oficiais. A última derrota em 2026 aconteceu em maio, quando perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras.

O confronto entre as equipes será às 21h30, no Maracanã. O jogo de ida terminou em 1 a 1. Em caso de novo empate, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges