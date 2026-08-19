Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o jogo decisivo desta quarta-feira (19) contra o Cruzeiro, às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida da ida terminou em 0 a 0, no Mineirão, na semana passada.

Em nota, o clube informou que os atletas Alex Sandro, Vitão e De la Cruz seguem planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. O lateral teve lesão na panturrilha direita em função de uma tendinite, enquanto o zagueiro e o meia sofrem com problemas nas suas coxas esquerdas.

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Confira os relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves, Rossi;
Defensores: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Johnny, Léo Ortiz, Varela, Léo Pereira;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran, Saúl;
Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino, Wallace Yan;