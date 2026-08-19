Emerson Royal chegou ao Flamengo em junho de 2025 - Gilvan de Souza/Flamengo

Emerson Royal chegou ao Flamengo em junho de 2025Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/08/2026 11:32 | Atualizado 19/08/2026 11:39

Rio - Contratado pelo Flamengo no meio da temporada passada, Emerson Royal, de 27 anos, já foi campeão brasileiro e da Libertadores, mas ainda busca a afirmação no Rubro-Negro. Convocado por Tite e Fernando Diniz para servir à seleção brasileira, o defensor acredita que pode participar do novo ciclo com Carlo Ancelotti.

"A seleção brasileira é um sonho, eu venho pro Flamengo atrás dessa vaga. Tenho esse sonho, quero voltar a estar no radar e tenho potencial para isso. Com a ajuda dos meus companheiros, essa hora vai chegar", disse em entrevista ao "GE".

Em junho de 2025, o clube carioca desembolsou algo em torno de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões na cotação da época) para acertar a contratação de Emerson Royal, junto ao Milan, da Itália.

No total, Emerson Royal entrou em campo em 44 partidas, anotou um gol e deu cinco assistências pelo Flamengo. Ele tem contrato até dezembro de 2028. O atleta recebeu uma oferta do Aston Villa, da Inglaterra, nas últimas semanas, mas o Rubro-Negro não aceitou vendê-lo.