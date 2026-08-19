Saúl em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Saúl em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/08/2026 18:20

Rio - Sem espaço no Flamengo de Leonardo Jardim, o meia Saúl Ñíguez, de 31 anos, vem tendo uma atitude considerada exemplar. De acordo com informações do portal "GE", apesar de estar insatisfeito o espanhol tem demonstrado esforço e dedicação para recuperar espaço.

Saúl era presença marcante no ano passado, durante o trabalho de Filipe Luís. Apesar de não ser titular absoluto, o espanhol recebia oportunidades e atuou nas campanhas do Brasileiro e da Libertadores.

O veterano passou por uma operação no calcanhar esquerdo em janeiro e só voltou aos gramados em abril. Na ocasião, Leonardo Jardim já havia sido contratado pelo Flamengo. No total, o espanhol só entrou em campo em nove jogos no ano.

Formado na base do Atlético de Madrid, Saúl atuou pelo Rayo Vallecano, pelo Sevilla e pelo Chelsea, antes de chegar ao Flamengo no meio do ano passado. No total, ele entrou em campo em 33 partidas pelo Flamengo.