Joel Santana teve sua última passagem pelo Flamengo em 2012 - Juan Mabromata / AFP

Joel Santana teve sua última passagem pelo Flamengo em 2012Juan Mabromata / AFP

Publicado 19/08/2026 14:10

Rio - Técnico do Flamengo entre os anos 1990 e 2000, Joel Santana rasgou o verbo sobre o atual treinador do clube. Segundo ele, o português Leonardo Jardim é "maluco" e não tem currículo para comandar o Rubro-Negro. Na análise, ainda sobraram críticas a Samuel Lino e coro pela titularidade de Pedro

"Acho o Leonardo Jardim maluco. Ele me inventa de entrar com o Samuel Lino... que p* é essa? Ele é maluco? Endoidou? Outro dia ele deixou o Pedro fora e entrou com o Lino... Quem é o pai do Lino? Ele não joga p*** nenhuma, só sabe correr", disse Joel, em entrevista à 'ESPN'.



A partida citada pelo ex-treinador, na qual o camisa 9 começou no banco de reservas, foi o empate no jogo de ida contra o Cruzeiro , pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, Pedro foi acionado por Jardim no segundo tempo e, pouco depois, sofreu a falta que gerou o gol de Lucas Paquetá.

"Esse cara (Jardim) é meio maluco, tem cara de doido! Ele foi treinador de onde? Ele ganhou o que para ser treinador do Flamengo? Hoje em dia qualquer um pode ser treinador do Flamengo... Esse time do Flamengo é só não complicar, coloca o time direito e deixa jogar", completou.



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria