Joel Santana teve sua última passagem pelo Flamengo em 2012Juan Mabromata / AFP
Joel Santana detona técnico do Flamengo: 'Acho o Jardim maluco'
Ex-treinador disse que o comandante português tem 'cara de doido', elogiou o centroavante Pedro e fez duras críticas a Samuel Lino
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Emerson Royal reforça sonho de voltar à Seleção: 'Tenho potencial'
Jogador, de 27 anos, chegou ao Flamengo no ano passado, e apesar de vitorioso ainda busca se firmar no elenco e com torcedores
Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida de volta das oitavas de final da Libertadores acontecerá nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã
Flamengo terá desafio extra para avançar na Libertadores
A Raposa não perde fora de casa desde abril; última derrota da equipe mineira como visitante na temporada aconteceu em abril
Samuel Lino lembra decisão contra o PSG e rasga elogios a Filipe Luís
Rubro-negro abriu o jogo sobre o vice para o gigante francês, após disputa de pênaltis dramática na final do Mundial de Clubes
Clube espanhol mira contratação de Gonzalo Plata, do Flamengo
Equipe tem o ponta rubro-negro como um dos principais alvos para esta janela de transferências; equatoriano já jogou no futebol do país
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