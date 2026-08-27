Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/08/2026 12:47

O clube russo deseja contar com o atleta já para a partida contra o Spartak Moscou, no próximo dia 6 de setembro, conforme o jornalista Venê Casagrande.

Relembre a trajetória de Plata

Plata tem 25 anos. Revelado pelo Independiente del Valle em 2018, acumulou passagens pelo Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha, até chegar ao Flamengo, em 2024.



Então, ele arcou seu nome na história do Rubro-Negro ao fazer o gol do título da Copa do Brasil daquele ano, na Arena MRV, em cima do Atlético-MG. Depois, também fez parte das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2025. Participou da última Copa do Mundo pelo Equador.