Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Rio — O Flamengo encaminhou a venda de Gonzalo Plata para o Dínamo de Moscou, da Rússia. O acordo é por um valor superior aos 10 milhões de euros (quase R$ 60,2 milhões), segundo o site 'ge'.
O clube russo deseja contar com o atleta já para a partida contra o Spartak Moscou, no próximo dia 6 de setembro, conforme o jornalista Venê Casagrande.
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Relembre a trajetória de Plata

Plata tem 25 anos. Revelado pelo Independiente del Valle em 2018, acumulou passagens pelo Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha, até chegar ao Flamengo, em 2024.

Então, ele arcou seu nome na história do Rubro-Negro ao fazer o gol do título da Copa do Brasil daquele ano, na Arena MRV, em cima do Atlético-MG. Depois, também fez parte das conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2025. Participou da última Copa do Mundo pelo Equador.
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Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo, no CT Ninho do Urubu
Vitão em treino do Flamengo
Gonzalo Plata está no Flamengo desde 2024