Aiyran postou mensagem demonstrando recuperação e prometendo respeitar o tempo de recuperaçãoReprodução de Instagram
Jovem recém-contratado pelo Flamengo se machuca e passa por cirurgia
Rubro-Negro comprou Aiyran no início do mês, mas estava com a seleção brasileira quando torceu o joelho e agora não tem previsão de estreia
Jovem recém-contratado pelo Flamengo se machuca e passa por cirurgia
Rubro-Negro comprou Aiyran no início do mês, mas estava com a seleção brasileira quando torceu o joelho e agora não tem previsão de estreia
Luiz Araújo xinga torcedor do Flamengo durante transmissão ao vivo
Atacante foi provocado enquanto jogava o game EA FC 26 e se irritou com comentários sobre seu futebol; ele bloqueou o usuário de seu canal
Flamengo enfrentará o Del Valle nas quartas da Libertadores
Rubro-Negro terá de encarar a altitude na próxima fase do torneio continental; decisão da vaga na semifinal será no Maracanã
Flamengo acerta contratação de jovem promessa do Operário-PR
Lateral-esquerdo de 18 anos foi aprovado após período de avaliação no clube carioca e firma vínculo até julho de 2028
Atacante do Flamengo recebe críticas de influenciador: 'Preguiça'
Jovem, de 21 anos, teve boas atuações durante amistosos em Portugal, na paralisação por causa da Copa, mas não vem recebendo chances
Goleada do Flamengo sobre o Vitória por 8 a 0 completa um ano
Rubro-Negro Carioca bateu o Leão da Barra pelo placar histórico no dia 25 de agosto de 2025, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.