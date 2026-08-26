Aiyran postou mensagem demonstrando recuperação e prometendo respeitar o tempo de recuperaçãoReprodução de Instagram

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Hugo Perruso
O Flamengo nem teve tempo de contar com Aiyran, contratado no início do mês junto ao Cuiabá. O jovem atacante de 17 anos sofreu grave lesão no joelho esquerdo e passou por cirurgia antes mesmo de estrear pela equipe sub-17.
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Anunciado em 10 de agosto, Aiyran estava com a seleção brasileira sub-17 quando se machucou em amistoso contra a Venezuela, na Granja Comary, em Teresópolis. Ele sofreu uma torção que causou lesão no menisco.
"A cirurgia foi apenas uma pausa no caminho, não o fim da minha história. Agora começa uma nova fase: recuperação, paciência, trabalho e muita fé. Sei que não vai ser fácil, mas cada dia será uma oportunidade de evoluir e me aproximar novamente dos gramados. Vou respeitar o processo", postou o jovem atacante no Instagram.
"Eu ainda tenho muitos sonhos para realizar e muitos objetivos para conquistar. Vou voltar no meu tempo, mais forte, mais preparado e com a mesma fome de vencer de sempre".
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O Flamengo comprou Aiyran por cerca de R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante. O jogador já atuava pelos profissionais do Cuiabá, inclusive tornando-se o mais jovem a balançar redes pelo clube na Série B, em sua estreia, na vitória sobre o América-MG, por 1 a 0.