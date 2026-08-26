Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
O primeiro jogo será no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, a 2.850 m acima do nível do mar. Já a decisão da vaga na semifinal acontecerá no Maracanã.
Os clubes já se enfrentaram seis vezes na história: foram três vitórias do Flamengo, duas do Independiente del Valle e um empate. No período, decidiram duas Recopas Sul-Americanas, com um título para cada lado, em 2020 (dos cariocas) e 2023 (dos equatorianos).
As quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.
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