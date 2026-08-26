Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/08/2026 07:35

Flamengo terá o Independiente del Valle (EQU) pela frente nas quartas de final da Libertadores. O time equatoriano, que havia vencido a ida por 1 a 0, superou o Deportes Tolima também na volta, por 3 a 1, na última terça-feira (25), e entrou no caminho da equipe carioca no torneio continental.

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O primeiro jogo será no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, a 2.850 m acima do nível do mar. Já a decisão da vaga na semifinal acontecerá no Maracanã.



Os clubes já se enfrentaram seis vezes na história: foram três vitórias do Flamengo, duas do Independiente del Valle e um empate. No período, decidiram duas Recopas Sul-Americanas, com um título para cada lado, em 2020 (dos cariocas) e 2023 (dos equatorianos). O primeiro jogo será no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, a 2.850 m acima do nível do mar. Já a decisão da vaga na semifinal acontecerá no Maracanã.Os clubes já se enfrentaram seis vezes na história: foram três vitórias do Flamengo, duas do Independiente del Valle e um empate. No período, decidiram duas Recopas Sul-Americanas, com um título para cada lado, em 2020 (dos cariocas) e 2023 (dos equatorianos).

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As quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro. As quartas de final da Libertadores estão previstas para as semanas dos dias 9 e 16 de setembro.