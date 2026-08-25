Gonzalo Plata é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/08/2026 14:44

Rio - Requisitado na atual janela de transferências, Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, voltou a chamar a atenção do mercado europeu. Depois de entrar na mira da Real Sociedad, da Espanha , o equatoriano despertou o interesse do Dínamo de Moscou, da Rússia, que busca sua contratação, segundo o 'ge'.

Com negociações abertas, o Dínamo planeja a compra definitiva do jogador. Porém, mesmo com a intenção de vendê-lo, o Rubro-Negro ainda não aceitou a proposta, que não atinge os valores considerados ideais. Além disso, o time carioca busca boas condições de recebimento das cifras envolvidas no negócio.

O clube russo também mira Matheus Martins, do Botafogo, mas a pedida salarial do atleta alvinegro está dificultando o acordo . Com isso, o nome de Plata, que vinha sendo monitorado desde o início da janela, ganhou força nos bastidores.

Nas últimas semanas, o Flamengo vinha pedindo cerca de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) para liberar Gonzalo Plata. O clube vê o jogador valorizado após a disputa da Copa do Mundo pelo Equador, e quer vendê-lo por algo além dos 7,8 milhões de euros (46,9 milhões) pagos ao Al-Sadd, do Catar, em 2024.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria