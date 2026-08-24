Matheus Martins tem 10 gols com a camisa do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Acertado com o Botafogo, clube russo ainda negocia com Matheus Martins
O Glorioso já aceitou a proposta de R$ 42 milhões do Dínamo Moscou (RUS), que ainda não atingiu a pedida salarial do jogador
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Tiquinho Soares chega ao Rio para assinar retorno ao Botafogo
Atacante de 35 anos não vem de boas passagens por Santos e Mirassol e tenta reencontrar o bom futebol em nova passagem pelo Glorioso
Outro time peruano provoca o Botafogo ao golear o Cienciano
Eliminado da Copa Sul-Americana ao não conseguir devolver o 6 a 1 do jogo da ida, Glorioso vira alvo de brincadeiras do Sport Boys
Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalações, arbitragem
Comandado pelo técnico do sub-20, Rodrigo Bellão, o Alvinegro terá os desfalques do goleiro Warleson e do atacante Arthur Cabral
Rodrigo Bellão precisará mexer no Botafogo diante do Athletico-PR
Glorioso terá desfalques para encarar o Furacão, nesta segunda-feira (24), no Nilton Santos; Gabriel Batista e Kadir devem ganhar espaço
Ferraresi celebra contrato definitivo com o Botafogo: ‘Muito feliz’
Zagueiro venezuelano, que estava emprestado pelo São Paulo para esta temporada, assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
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