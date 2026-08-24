Matheus Martins tem 10 gols com a camisa do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Martins tem 10 gols com a camisa do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/08/2026 16:50

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube russo teve uma reunião com os representantes do atleta nesta segunda-feira (24). Esta foi a segunda desde o início das tratativas — as duas de maneira online, e ambas sem sucesso.

Assim como no primeiro encontro, os valores oferecidos pelo Dínamo não chegaram àqueles pedidos pelo jogador. Por isso, as partes seguem sem chegar a um acordo salarial e, até uma eventual nova reunião, Matheus Martins seguirá no Botafogo.

O Glorioso, que já aceitou a proposta, segue no aguardo do acerto entre o clube russo e o lado de Matheus Martins. Em recuperação judicial, o clube carioca enxerga na negociação uma boa oportunidade de "respiro" para o caixa.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.