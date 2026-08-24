Jogadores do Sport Boys comemoram um dos cinco gols que marcaram em cima do CiencianoDivulgação
No era tan difícil @Botafogo #VamosBoysTodaLaVida https://t.co/3SZYhbR9oJ— Club Sport Boys Association (@sportboys) August 23, 2026
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Jogadores do Sport Boys comemoram um dos cinco gols que marcaram em cima do CiencianoDivulgação
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Outro time peruano provoca o Botafogo ao golear o Cienciano
Eliminado da Copa Sul-Americana ao não conseguir devolver o 6 a 1 do jogo da ida, Glorioso vira alvo de brincadeiras do Sport Boys
Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalações, arbitragem
Comandado pelo técnico do sub-20, Rodrigo Bellão, o Alvinegro terá os desfalques do goleiro Warleson e do atacante Arthur Cabral
Rodrigo Bellão precisará mexer no Botafogo diante do Athletico-PR
Glorioso terá desfalques para encarar o Furacão, nesta segunda-feira (24), no Nilton Santos; Gabriel Batista e Kadir devem ganhar espaço
Ferraresi celebra contrato definitivo com o Botafogo: ‘Muito feliz’
Zagueiro venezuelano, que estava emprestado pelo São Paulo para esta temporada, assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Lateral do Botafogo, Vitinho atrai interesse de clubes europeus
Torino busca empréstimo com obrigação de compra, enquanto Eintracht Frankfurt e outras equipes do continente também acompanham o jogador
Botafogo avalia contratação de zagueiro do Barcelona-EQU
Defensor de 24 anos também desperta interesse de clube mexicano e soma 26 partidas como titular pelo time equatoriano na temporada
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