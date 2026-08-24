Jogadores do Sport Boys comemoram um dos cinco gols que marcaram em cima do Cienciano - Divulgação

Jogadores do Sport Boys comemoram um dos cinco gols que marcaram em cima do CiencianoDivulgação

Publicado 24/08/2026 11:03

Sport Boys, que goleou o algoz do Glorioso por 5 a 1, no Estádio Miguel Grau, no domingo (23), pelo Campeonato Peruano.

O Botafogo voltou a ser motivo de piada entre clubes peruanos. Provocado pelo Cienciano depois da eliminação na Copa Sul-Americana , agora sofreu com o modesto, no Estádio Miguel Grau, no domingo (23), pelo Campeonato Peruano.

não conseguiram reverter o placar no Rio, vencendo por apenas 1 a 0.

O clube aproveitou o placar elástico para brincar com os brasileiros, que perderam por 6 a 1 na altitude de Cusco, no Peru, e

"Não era tão difícil, Botafogo", postou o Sport Boys.



Cienciano também provocou o Botafogo



Antes, o Cienciano fez a mesma coisa e não perdeu a chance de brincar ao conseguir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Depois da partida de quinta-feira (20), fez uma série de publicações relacionadas ao Botafogo.



O clube peruano compartilhou memes, um vídeo com gargalhadas e até um trecho da música "Ai se eu te pego". O lateral Alex Telles também apareceu como alvo direto de uma das postagens da equipe.



A situação dos clubes no Campeonato Peruano



Apesar da boa campanha na Sul-Americana, o Cienciano vive uma crise em seu país. Com apenas uma vitória em seis rodadas, o time está em 16º lugar entre 18 participantes.



Já o Sport Boys confirmou o bom início, alcançando o quarto lugar do Campeonato Peruano, com 11 pontos, a dois do líder Deportivo Garcilaso.





