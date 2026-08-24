Interino Rodrigo Bellão está no comando do Botafogo no Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Interino Rodrigo Bellão está no comando do Botafogo no BrasileirãoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/08/2026 07:40

Rio — O Botafogo encara o Athletico-PR nesta segunda-feira (24), às 20h, no estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está na 11ª colocação do torneio e busca se recuperar dos resultados recentes ruins, com a eliminação da Copa Sul-Americana para o Cienciano e a derrota contra o Vitória na última partida da competição nacional.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Alvinegro

Comandado pelo treinador interino Rodrigo Bellão, do sub-20, o Botafogo terá a ausência do goleiro Warleson, que se lesionou na partida contra o Cienciano. Portanto, Gabriel Batista deve começar de titular pela primeira vez. Além disso, o atacante Arthur Cabral está suspenso.



Com isso, a provável escalação é: Gabriel Batista; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos e Danilo Pereira.

Como chega o Athletico-PR

Terceiro colocado no Brasileirão, o clube paranaense quer diminuir a distância para o líder Palmeiras. Apesar disso, o técnico Odair Hellmann terá os desfalques de quatro laterais: Esquivel, Claudinho, Gilberto Moraes e Léo Derik. A principal arma da equipe é o centroavante Viveros, vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols.



Portanto, o treinador deve mandar a campo: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Mendoza, João Cruz e Leozinho; Viveros.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)