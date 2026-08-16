Lance do jogo entre Vitória e BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo perde para o Vitória no Barradão e vê a pressão aumentar
Glorioso não conseguiu reagir após Matheuzinho abrir o placar; este foi o primeiro jogo da equipe após a derrota por 6 a 1 para o Cienciano
Franclim Carvalho critica o VAR: 'Lance do Danilo é um escândalo'
Treinador queria que o árbitro fosse chamado ao monitor para revisar a falta de Ramon no jogador do Botafogo e aplicar o cartão vermelho
Após Vitória x Botafogo, Arthur Cabral é expulso pela 'Lei Vini Jr'
Atacante do Glorioso tapou a boca com a mão ao discutir com o técnico Jair Ventura, do Leão da Barrada; partida terminou com confusão
Júnior Santos cita a CBF e desabafa: 'Sempre contra o Botafogo'
Atacante ficou na bronca com a não expulsão de Ramon, que fez falta dura em Danilo; ele também destacou a vergonha pela goleada na Sula
Botafogo perde para o Vitória no Barradão e vê a pressão aumentar
Glorioso não conseguiu reagir após Matheuzinho abrir o placar; este foi o primeiro jogo da equipe após a derrota por 6 a 1 para o Cienciano
Danilo Pereira pode ganhar primeira chance como titular do Botafogo
Atacante furou o pé durante treinamento e precisou levar três pontos, mas já está recuperado para o duelo deste domingo (16)
Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Glorioso busca recuperação após goleada por 6 a 1 para o Cienciano (PER), enquanto equipe baiana tenta voltar a pontuar no segundo turno
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