Lance do jogo entre Vitória e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Vitória e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 16/08/2026 20:27

Salvador - O Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, na noite deste domingo (16), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. Matheuzinho, de pênalti, anotou o único gol do jogo, e a equipe de Franclim Carvalho não conseguiu reagir. A derrota aumenta a pressão no Glorioso, que na quinta-feira (13) perdeu para o Cienciano por 6 a 1 , pela Sul-Americana.

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O time do Rio de Janeiro soma 30 pontos e aparece na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Depois do fim do jogo, Arthur Cabral discutiu com Jair Ventura, colocou a mão na boca e foi expulso.

Agora, o Botafogo vira a chave para as oitavas da Sul-Americana. O Alvinegro vai enfrentar o Cienciano (PER) na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O Botafogo até foi melhor do que o Vitória no início e teve a primeira grande chance da partida. Aos 15 minutos, Matheus Martins levantou a bola na área em cobrança de falta, Arthur Cabral subiu com o zagueiro para cabecear, e Lucas Arcanjo saltou para fazer grande defesa. O Leão da Barra conseguiu responder com um chute perigoso de Emmanuel Martínez.

O cenário do jogo mudou quando Renê sofreu falta de Huguinho dentro da área. Matheuzinho cobrou o pênalti aos 27 minutos e colocou o Vitória em vantagem no placar.

Logo na sequência, o técnico Franclim Carvalho tirou Huguinho, que estava amarelado desde o início do jogo, para colocar o atacante Júnior Santos.

Em desvantagem no placar, o Botafogo viu o Vitória ir para cima e balançar a rede com uma finalização de cabeça. Porém, com auxílio da tecnologia, a arbitragem apontou impedimento no ataque do Leão da Barra, e o gol foi anulado.

O restante do primeiro tempo foi de um Botafogo que mostrava dificuldade para realmente assustar o gol adversário. Já o Vitória teve espaço para atacar, mas foi pouco para ampliar a vantagem. Antes do fim da etapa inicial, Danilo chegou a receber uma entrada dura de Ramon, mas não houve cartão vermelho.

No retorno do intervalo, o Glorioso mostrou muita dificuldade para mudar o cenário. A equipe de Franclim Carvalho teve apenas duas chances de mais perigo, em bolas aéreas, mas o goleiro Lucas Arcanjo estava bem posicionado em ambas as finalizações.

O Vitória, por sua vez, tinha mais volume e chances para marcar. Renê, aliás, teve principal oportunidade num lance sem goleiro, mas Vitinho salvou o Botafogo praticamente em cima da linha.

Após o fim da partida, houve uma confusão generalizada no gramado. Arthur Cabral se irritou com Jair Ventura, colocou a mão na boca durante a discussão e foi expulso.