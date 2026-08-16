Arthur Cabral discutiu com Jair Ventura - Reprodução / Premiere

Arthur Cabral discutiu com Jair VenturaReprodução / Premiere

Publicado 16/08/2026 21:28 | Atualizado 16/08/2026 21:33

Salvador - Arthur Cabral discutiu com Jair Ventura após a derrota do Botafogo para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, neste domingo (16), e foi expulso. O atacante tapou a boca ao falar com o técnico do Leão da Barra, o árbitro apresentou o cartão vermelho ao jogador do Glorioso, aplicando a 'Lei Vini Jr'.

Na reta final de partida, Santi Rodríguez mandou a bola para a linha lateral, e Jair Ventura deu um salto como se fosse tentar segurá-la. Arthur Cabral não gostou da atitude do treinador.

Após o fim da partida, o centroavante do Botafogo discutiu com Jair, e uma confusão generalizada tomou conta do campo.