Júnior Santos, à direita, no aquecimento antes da partida contra o VitóriaVítor Silva / Botafogo

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João Alexandre Borges
Salvador - Júnior Santos desabafou após a derrota do Botafogo para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, neste domingo (16), pelo Brasileirão. Em entrevista ao 'Premiere', o atacante citou a CBF e questionou uma entrada de Ramon na reta final do primeiro tempo. A falta até foi marcada, mas o lateral-esquerdo não recebeu o cartão vermelho, mas sim o amarelo.
"Eu queria saber da CBF o que acontece contra o Botafogo. Eu já estou cansado disso. Todo jogo. Era para expulsar no lance do Danilo. Sempre os erros são contra a gente. Os caras fazem falta. Estou com a canela marcada aqui. Ninguém marca falta. Toca no jogador dos caras, é falta. Sempre contra o Botafogo. Quebrei o tornozelo no jogo da Copa do Brasil, e não foi pênalti. Então, sempre contra a gente é isso aí. Vocês têm que entender que aqui tem pessoas que trabalham".
"Trabalhamos a semana toda, duro, para jogar. E sempre quando é contra a gente existem esses erros bobos, e passa despercebido. Amanhã ninguém fala nada, mas quando é contra as outras equipes, que a gente sabe muito bem, acontece um erro e é debatido a semana toda... Esses erros que não podem acontecer na arbitragem brasileira. Sempre contra o Botafogo. Ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica por isso mesmo, isso é uma vergonha".
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Este foi o primeiro jogo do Botafogo após a derrota por 6 a 1 para o Cienciano, pela Sul-Americana. O jogo da volta das oitavas da Sul-Americana acontecerá na próxima quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.
"Estamos envergonhados pelo nosso torcedor, pelo placar que foi (contra o Cienciano). Não jogamos bem, essa é a realidade. Agora é trabalhar, precisamos dar a volta para o cima. Temos que honrar essa camisa. Já passei por muitos momentos difíceis aqui. Já passei por muita coisa aqui. Sei que temos capacidade de dar a volta para o cima. Temos que trabalhar para dar a resposta, a torcida tem toda a razão de cobrar".
Após a partida, uma confusão generalizada tomou conta do gramado, e Arthur Cabral foi expulso. O atacante falou sobre o ocorrido, mas voltou a fazer críticas. 
"Quem ganha sempre faz ali uma coisa ou outra, normal do futebol, quem está perdendo está com a cabeça um pouco quente ali, do futebol, faz parte, mas eu acho que a gente também fica irritado por causa disso aí, essa falta de critério".
"Eu espero que vocês analisem aí essas imagens, era para o jogador ser expulso na jogada do Danilo, e não foi. Na Copa do Brasil foi pênalti em cima de mim, acabei quebrando o tornozelo, mas não foi nada. É sempre assim, sempre o contra Botafogo é isso aí. E sobre nós mesmos, olhando para nós mesmos, temos que tomar vergonha na cara trabalhar e conseguir dar resposta a partir de quinta-feira".