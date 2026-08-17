Franclim Carvalho vive situação tensa no BotafogoVitor Silva/Botafogo.
Botafogo debate demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida
Treinador, de 38 anos, tem se desgastado com dirigentes e placar elástico no Peru tornou sua situação no Alvinegro mais difícil
Botafogo debate demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida
Treinador, de 38 anos, tem se desgastado com dirigentes e placar elástico no Peru tornou sua situação no Alvinegro mais difícil
'Vender para o Botafogo é doar', dispara dirigente do Grêmio
Paulo Pelaipe, que acumula passagens por Flamengo e Vasco, lembrou das negociações envolvendo Cuiabano e Nathan Fernandes ao Glorioso
Técnico do Vitória, Jair Ventura nega desrespeito ao Botafogo
Comandante discutiu com Arthur Cabral após o triunfo por 1 a 0 sobre o Glorioso; atacante acabou expulso pela 'Lei Vini Jr'
Organizada do Botafogo protesta em desembarque do time no Rio
Torcedores cobraram líderes do elenco e dirigentes do Glorioso, após duras derrotas na Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro
Franclim Carvalho critica o VAR: 'Lance do Danilo é um escândalo'
Treinador queria que o árbitro fosse chamado ao monitor para revisar a falta de Ramon no jogador do Botafogo e aplicar o cartão vermelho
Após Vitória x Botafogo, Arthur Cabral é expulso pela 'Lei Vini Jr'
Atacante do Glorioso tapou a boca com a mão ao discutir com o técnico Jair Ventura, do Leão da Barrada; partida terminou com confusão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.