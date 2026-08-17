Paulo Pelaipe acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiroReprodução / ESPN
"[Luís Castro] Foi campeão gaúcho, colocou os meninos para jogar, que nós queríamos, conseguiu vender um menino (Viery) que estava na lista de dispensa. Quando eu cheguei no Grêmio, o jogador estava disponível para ir para o Botafogo. O Grêmio ia doar ele, porque vender para o Botafogo é doar. O Grêmio já fez doações, como Nathan Fernandes. O Cuiabano na verdade não foi vendido, foi doado, porque até agora o Botafogo não pagou. Deve para o Grêmio e não pagou", disparou.
"Tenho certeza que teremos resultados do trabalho dele até o fim do ano, porque ele é um profissional que trabalha, se dedica, estudioso. Vejo, porque passo 10 ou 12 horas por dia dentro do CT do Grêmio, o trabalho que está sendo feito. Realmente, os resultados ainda não surgiram, mas o trabalho está sendo feito", concluiu.
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