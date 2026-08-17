Paulo Pelaipe acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro - Reprodução / ESPN

Paulo Pelaipe acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiroReprodução / ESPN

Publicado 17/08/2026 13:34





"[Luís Castro] Foi campeão gaúcho, colocou os meninos para jogar, que nós queríamos, conseguiu vender um menino (Viery) que estava na lista de dispensa. Quando eu cheguei no Grêmio, o jogador estava disponível para ir para o Botafogo. O Grêmio ia doar ele, porque vender para o Botafogo é doar. O Grêmio já fez doações, como Nathan Fernandes. O Cuiabano na verdade não foi vendido, foi doado, porque até agora o Botafogo não pagou. Deve para o Grêmio e não pagou", disparou. O diretor executivo de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, detonou o Botafogo afirmando que o Alvinegro não pagou por jogadores em negociações entre os clubes . O dirigente comentava sobre a situação do técnico Luís Castro, pressionado no comando da equipe, até lembrar de um atleta que seria vendido e acabou aproveitado pelo treinador."[Luís Castro] Foi campeão gaúcho, colocou os meninos para jogar, que nós queríamos, conseguiu vender um menino (Viery) que estava na lista de dispensa. Quando eu cheguei no Grêmio, o jogador estava disponível para ir para o Botafogo. O Grêmio ia doar ele, porque vender para o Botafogo é doar. O Grêmio já fez doações, como Nathan Fernandes. O Cuiabano na verdade não foi vendido, foi doado, porque até agora o Botafogo não pagou. Deve para o Grêmio e não pagou", disparou.

Pelaipe acumula passagens por Flamengo, Vasco, Corinthians, Cruzeiro e retornou ao Grêmio em dezembro de 2025. O clube gaúcho está na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em 15º lugar, com 25 pontos, e perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0 neste domingo (16). O dirigente, no entanto, garantiu a permanência de Luís Castro, ex-Botafogo, como treinador da equipe, na entrevista realizada após a derrota.



"Tenho certeza que teremos resultados do trabalho dele até o fim do ano, porque ele é um profissional que trabalha, se dedica, estudioso. Vejo, porque passo 10 ou 12 horas por dia dentro do CT do Grêmio, o trabalho que está sendo feito. Realmente, os resultados ainda não surgiram, mas o trabalho está sendo feito", concluiu.