Entrevista coletiva do técnico Franclim Carvalho - Reprodução / Botafogo TV

Entrevista coletiva do técnico Franclim CarvalhoReprodução / Botafogo TV

Publicado 16/08/2026 22:17 | Atualizado 16/08/2026 22:17

Salvador - Franclim Carvalho ficou na bronca com o VAR por causa da entrada de Ramon em Danilo durante a derrota do Botafogo para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, ele destacou que considera o lance "um escândalo". O autor da falta recebeu cartão amarelo.

"Eu ainda não vi o lance do amarelo do Huguinho, já me disseram que não era para amarelo, não vi. Obviamente, condicionou o Huguinho. Depois, já vi o pênalti (do Huguinho), para mim foi pênalti. Causa-me estranheza... Estranheza, não. É impossível o senhor Daniel Nobre, VAR, não expulsar o Ramon no lance do Danilo. Eu não sei o que é preciso fazer para expulsar naquele lance, aos 44 minutos. Não sei. E o VAR estava funcionando, porque deram impedimento no lance seguir ao 1 a 0 do adversário".

"O pênalti do Huguinho? Bem ajuizado. O lance do Danilo é um escândalo para mim. O senhor Paulo César (árbitro) pode não ver, aceito. Pode interpretar que é amarelo. O senhor Guilherme (Dias), primeiro assistente, pode interpretar que é amarelo. O Anderson (Ribeiro), quarto árbitro, não sei se fala ou não com o árbitro. Mas, se falar, pode interpretar que é amarelo. Aceito isso tudo. O Danilo foi atendido. Portanto, tem tempo de consultar as imagens. Não sei como o não diz que é vermelho, não sei como não chama o árbitro para analisar. Todos vocês que estão nessa sala, se já viram o lance, vão concordar comigo".

O treinador também explicou por que escolheu Júnior Santos para entrar na vaga do volante Huguinho no primeiro tempo. O camisa 7 entrou em campo logo após o gol de Matheuzinho.

"Nós primeiro chamados o Domingos (Andrade) para ter um 5 mais fixo. Eu tinha duas alternativas. Primeiro chamei o Domingos porque o árbitro poderia analisar a decisão do pênalti. O adversário faz gol e nós metemos o Júnior (Santos) para ter dois homens lá, o Danilo como segundo volante e o Medina como primeiro volante. Um pouco mais expostos, mas tínhamos que ir atrás do resultado".

"Matheus (Martins) ao invés de fazer o atacante fazia um homem entre as linhas. Matheus e Montoro nas costas do Júnior (Santos) e do (Arthur) Cabral. A ideia foi essa".