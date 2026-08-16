Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (16), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão. O Glorioso busca se reerguer após ser goleado pelo Cienciano (PER) por 6 a 1, na Sul-Americana.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere (Pay-Per-View).
Como chega o Vitória
O Vitória vem para o duelo após derrota. A equipe foi derrotada por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no último domingo (9). Na ocasião, Erick Pulgar e Bruno Henrique marcaram para o clube carioca. Apesar de ter se classificado de maneira heroica para as quartas da Copa do Brasil, vencendo o Athletico-PR por 4 a 0, o time não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe baiana ainda não pontuou no segundo turno, ocupando a 13ª colocação, com 26 pontos.
Para o confronto, o Leão terá retornos importantes. Cacá e Luan Cândido, que estavam suspensos, retornam à equipe, e a tendência é que comecem como titulares. Ramon e Baralhas, que foram preservados contra o Flamengo, também devem retornar contra o Glorioso.
O Botafogo não vive um bom momento. O Glorioso foi goleado na altitude na última quinta-feira, por 6 a 1, contra o Cienciano (PER), em jogo válido pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana. Na ocasião, Matias Succar (3), Neri Bandiera (2) e Marcos Martinich balançaram as redes, enquanto Matheus Martins diminuiu para o Glorioso. O resultado foi um ponto de virada na avaliação sobre o trabalho de Franclim Carvalho, que pode ser demitido caso tenha um resultado ruim.
Para o duelo, a tendência é que Franclim Carvalho utilize alguns jogadores recém-contratados, como o goleiro Gabriel Batista e o zagueiro Lucas Monzón. Allan, recuperado de lesão, pode ser uma das novidades entre os relacionados. O Glorioso também tem alguns desfalques, com Justino e Marçal suspensos e o lateral Paulinho lesionado.
Vitória x Botafogo
23ª rodada Campeonato Brasileiro
Local: Barradão
Vitória: Lucas Arcanjo, Fabiano Souza, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Zé Vitor), Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Domingos Andrade), Danilo, Medina e Montoro; Danilo Pereira e Kadir (Arthur Cabral). Técnico: Franclim Carvalho.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG); Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG); Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG); VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
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