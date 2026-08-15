Montoro. Cienciano x Botafogo pela Conmebol Sulamericana no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, 13 de Agosto de 2026, Cusci, Peru . - Vítor Silva/Botafogo

Montoro. Cienciano x Botafogo pela Conmebol Sulamericana no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, 13 de Agosto de 2026, Cusci, Peru . Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/08/2026 18:01

Rio - O Botafogo procurou o camisa 10 argentino, Álvaro Montoro, visando a uma renovação, com valorização salarial e ampliação de vínculo. O contrato dele se encerra apenas em dezembro de 2029, porém, ele é visto como a peça principal para o projeto da Luma GDA.

De acordo com informação do "Canal do TF", já existem negociações em andamento para a prorrogação do contato.



Fase atual

Hoje, Montoro é considerado o melhor jogador da equipe pelos torcedores, principalmente pelas suas atuações após a parada da Copa do Mundo. “Esse moleque é uma joia. O Botafogo tem que aproveitar ele no clube pra ir atrás de títulos, isso é o que me deixa com mais raiva da vergonha em Cusco. Se renovar, vai ser uma vitória, mas tem que aproveitar ele no elenco também”, disse um usuário da rede social “X”, o antigo Twitter.

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Apesar da opinião dos botafoguenses, o técnico Franclin Carvalho discorda do momento: “Tem que ser muito mais regular, ser mais incisivo na frente e mais objetivo. Tem muita qualidade e é um jogador acima da média, mas tem 19 anos e uma margem grande de evolução. Estamos aqui para tentar ajudar a melhorar e ele tem contribuído para isso porque sabe que primeiro está a equipe e depois, ele”, disse o treinador, após empate com o rival, Fluminense. Apesar da opinião dos botafoguenses, o técnico Franclin Carvalho discorda do momento: “Tem que ser muito mais regular, ser mais incisivo na frente e mais objetivo. Tem muita qualidade e é um jogador acima da média, mas tem 19 anos e uma margem grande de evolução. Estamos aqui para tentar ajudar a melhorar e ele tem contribuído para isso porque sabe que primeiro está a equipe e depois, ele”, disse o treinador, após empate com o rival, Fluminense.

Pelo clube

Álvaro Montoro chegou no Botafogo em junho de 2025 por 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época) e jogou sua primeira partida pelo clube na Copa do Mundo de Clubes. Desde então, participou de 57 partidas, marcou 9 gols e deu 7 assistências.