Tiquinho Soares foi o artilheiro do Botafogo em 2023Foto: Vítor Silva/Botafogo
"O Botafogo mudou minha vida. Transformou de forma gigante. Quando jogava na Europa, não tinha tanto conhecimento, apesar das conquistas que tive no Porto. No Botafogo, a dimensão foi muito grande, algo surreal. Sou muito grato ao Botafogo por tudo que aconteceu na minha vida", afirmou Tiquinho.
"Ficou um carinho recíproco da torcida e da minha parte, sabem o quanto gosto e sou grato, pelo que fizeram por mim pessoalmente. Tenho carinho e respeito pela torcida do Botafogo", completou.
Tiquinho Soares chegou ao Alvinegro em agosto de 2022, após longa passagem fora do país. Na primeira temporada pela equipe, participou de 14 jogos e anotou seis gols e duas assistências. Suas boas atuações fizeram o atleta cair nos braços da torcida, que passou a dedicar cantos e elogios ao atacante.
Em 2023, foi seu melhor ano na equipe. Balançou as redes 29 vezes e deu cinco assistências em 58 jogos pelo clube, sendo o artilheiro do Glorioso naquele ano e um dos principais nomes do time. No entanto, o Alvinegro perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras nas rodadas finais da competição.
No entanto, em 2024, o Botafogo viveu um ano mágico, conquistando o Brasileirão e a primeira Libertadores do clube. O centroavante confiava na volta por cima que a equipe teve após bater na trave no último ano.
"Tinha certeza que tinha algo nos esperando porque batemos na trave em 2023. Se não fosse 2023, não existiria 2024. Não sabia se Libertadores ou Brasileiro, sabia que uma hora o título iria aparecer. Foram dois títulos importantes, os mais importantes da minha carreira."
Tiquinho permaneceu no Botafogo até 2025. Ao todo, foram 120 jogos, com 44 gols e 17 assistências. Após sua saída do clube, o atacante acumulou passagens por Santos e Mirassol e agora está livre no mercado depois de rescindir com o Peixe.
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