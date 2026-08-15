Paulinho em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo
O defensor não havia sido inscrito para o duelo pela Sul-Americana e iria reforçar a equipe contra o Vitória. O planejamento inicial era que Paulinho viajasse com a delegação para o Peru, mesmo sem estar inscrito na competição. No entanto, ficou definido que o lateral permaneceria no Rio de Janeiro. No treino de quinta-feira (16), porém, Paulinho sofreu a lesão.
O lateral chegou à equipe em julho, após longa passagem pelo futebol dinamarquês. O defensor havia feito sua estreia recentemente contra o Fluminense, no último sábado (8), no empate por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Paulinho tem contrato válido até 2028.
O duelo contra o Vitória será no próximo domingo (16), às 18h30, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na nona colocação, com 30 pontos, e chega para o confronto pressionada pela torcida após perder por 6 a 1 para o Cienciano, pela Sul-Americana.
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