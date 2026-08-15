Neilton já atuou por Vitória e Botafogo - Montagem: Instagram @neilton

Neilton já atuou por Vitória e BotafogoMontagem: Instagram @neilton

Publicado 15/08/2026 21:27

O DIA, ele não escondeu o carinho que tem pelos dois. Salvador - Vitória e Botafogo vão medir forças no domingo (16), a partir das 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é especial para o atacante Neilton, que já vestiu a camisa dos times. Em entrevista a, ele não escondeu o carinho que tem pelos dois.

"São dois clubes que fazem parte da minha história e onde vivi grandes momentos. São duas equipes pelas quais eu torço e desejo muito sucesso. Então, meu coração realmente fica dividido".

"Quando chegar o momento de realmente encerrar minha carreira, tenho um desejo muito grande de viver esse último capítulo em um desses dois clubes, Botafogo ou Vitória. Acho que seria uma forma muito especial de fechar esse ciclo justamente em um lugar que representa algumas das melhores lembranças que o futebol me proporcionou".

Neilton defendeu o Botafogo por empréstimo junto ao Cruzeiro em duas temporadas. Ele auxiliou o time na conquista da Série B do Brasileirão de 2015. Já em 2016, ajudou o Glorioso a conquistar vaga para a Libertadores de 2017.

"No Botafogo, vivi momentos muito especiais. Conquistamos título, conseguimos o acesso e depois chegamos à Libertadores. E uma coisa que me marca muito é o carinho que recebo até hoje. Onde encontro um botafoguense, muitas vezes eles me param, me abraçam e agradecem por tudo que vivemos juntos. Isso é muito gratificante para mim. É um clube que amo e para o qual vou torcer pelo resto da minha vida".

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Ele jogou pelo Vitória por duas temporadas: em 2017; e em 2018, quando o Leão da Barra foi rebaixado pra a segunda divisão. Por outro lado, aquele foi o ano mais artilheiro da carreira do atacante.

"Com o Vitória também tenho uma relação muito especial. Foi onde tive a temporada mais artilheira da minha carreira, em 2018, com 21 gols e muitas assistências. Ao todo, marquei 29 gols pelo clube. Mesmo em um período em que a equipe enfrentava dificuldades, consegui viver um grande momento individualmente e procurei ajudar o Vitória ao máximo dentro de campo".



"Infelizmente, coletivamente não conseguimos alcançar tudo aquilo que eu gostaria, como aconteceu na minha passagem pelo Botafogo, mas ficou um carinho enorme. O Vitória é, inclusive, um clube no qual penso que um dia poderia voltar a jogar e até encerrar minha carreira. Fiquei muito feliz com a classificação recente na Copa do Brasil e torço para que o clube continue crescendo e colhendo os frutos do excelente trabalho que vem sendo feito nos últimos anos".

Relação com o Botafogo

Durante a Copa do Mundo de 2026, Neilton conversou com a 'Botafogo TV', canal oficial do Glorioso no YouTube Na ocasião, ele avisou: "eu sou botafoguense declarado agora".

"Tudo aquilo que falei no canal do Botafogo e nas redes sociais do clube é verdade: hoje eu me considero botafoguense. Torço pelo Botafogo, torço pelo sucesso do clube e fiquei muito feliz com todas as conquistas dos últimos anos".



"Eu costumo brincar que cheguei ao Botafogo em um momento muito difícil. Eu 'comi o colchão duro' no Botafogo e agora o clube está vivendo o momento da picanha (risos). E fico muito feliz por isso, porque fiz parte daquele período difícil e, mesmo assim, conseguimos conquistar coisas importantes, como título, acesso e uma vaga na Libertadores".

Neilton ainda relembrou histórias do período em que defendeu o Botafogo: "Teve um jogo contra o Atlético-MG que ficou marcado para mim. Na volta, a torcida estava comemorando nas ruas, nos ônibus, nos carros, e eu abri o teto do carro e saí para comemorar junto com eles. A torcida ficou maluca (risos). Cara, eu fui muito feliz ali. Tinha prazer de entrar em campo, de jogar pelo Botafogo e de viver tudo aquilo junto com a torcida. São lembranças que vou levar para sempre".

Carreira e planos

O atacante não disputa uma partida desde fevereiro de 2025. Na época, Neilton defendia o Água Santa (SP). Ele explicou que optou por "colocar um pouco o pé no freio" e mira voltar aos campos no ano que vem.

"Passei por alguns momentos difíceis no futebol, principalmente mentalmente, e senti que precisava de um tempo para me reconectar comigo mesmo, me reencontrar e recuperar aquela alegria de jogar futebol que eu tive em momentos como Botafogo e Vitória".

"E aproveitei esse período também para começar a construir minha transição de carreira. Não porque eu parei de jogar — inclusive, meu planejamento é estar de volta aos campos em 2027 —, mas porque sei que uma hora a carreira termina e quero estar preparado para esse momento".

Atualmente, Neilton mora nos Estados Unidos e tem duas empresas. Assim, ao mesmo tempo que projeta retornar aos campos em 2027, já constrói o futuro fora das quatro linhas.

"A ACN Sports Business, aqui nos Estados Unidos, que trabalha criando conexões e oportunidades de negócios entre Brasil e Estados Unidos. A gente conecta empresários, investidores e empresas que querem entrar no mercado americano, além de participar de alguns projetos ligados ao futebol. Também criei a 7Opty Football. O '7' tem um significado especial para mim, inclusive foi o número que usei no Botafogo, e o 'Opty' vem de oportunidade".

"A ideia nasceu muito daquilo que construí durante todos esses anos no futebol: relacionamento e conexão com grandes clubes, empresários e jogadores. Hoje temos captadores no Brasil buscando talentos que muitas vezes não teriam acesso aos grandes empresários ou grandes clubes. A gente identifica esses jogadores, trabalha para prepará-los e cria essa conexão. Ao mesmo tempo, já estamos trabalhando também com jogadores de grandes clubes, fazendo essa ponte com empresários e oportunidades no mercado".