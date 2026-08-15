Allan em treino no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro - Vítor Silva / Botafogo

Allan em treino no Espaço Lonier, no Rio de JaneiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 15/08/2026 21:51



Botafogo ganhou dois reforços caseiros para a partida contra o Vitória. Isso porque o volante Allan e o zagueiro Anthony viajaram para Salvador e se juntaram à delegação do Glorioso. A informação foi divulgada primeiro pelo 'ge'.

Eles chegaram à concentração do Alvinegro na noite da última sexta-feira (14). Já neste sábado (15), treinaram com o restante do grupo no CT do Bahia.

A delegação do Botafogo fez uma viagem casada por causa da partida contra o Cienciano, em Cusco, pela Sul-Americana, que aconteceu na quinta (13). Do Peru, o Glorioso voltou ao Brasil e foi direto para Salvador, sem retornar ao Rio.

Anthony, por sua vez, ainda não fez um jogo pelo Botafogo, mas fica como opção para o técnico Franclim Carvalho na defesa. Justino está suspenso, assim como o lateral-esquerdo Marçal, que também atua como zagueiro.