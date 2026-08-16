Danilo Pereira em treino do Botafogo no Espaço LonierVitor Silva/BFR
Na ocasião, Danilo Pereira furou o pé durante a preparação para o confronto contra o Cienciano, pelo jogo de ida da Sul-Americana. O atacante precisou levar três pontos no local e, mesmo assim, viajou com a delegação do Botafogo para o Peru, ainda sentindo dores e com o pé inchado. Ele não saiu do banco de reservas, e o machucado acabou sendo um fator para a não utilização do jogador.
No duelo contra o Cienciano, o Botafogo foi goleado por 6 a 1. Na partida, Matias Succar (3), Neri Bandiera (2) e Marcos Martinich balançaram as redes para os peruanos, enquanto Matheus Martins diminuiu para o Glorioso.
O duelo contra o Leão será às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto pode ser decisivo para o treinador do Glorioso, Franclim Carvalho, que pode ser demitido caso tenha um resultado ruim.
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