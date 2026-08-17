Integrantes de organizada abordam dirigentes e jogadores no Aeroporto do Galeão - Reprodução / FogãoNet

Integrantes de organizada abordam dirigentes e jogadores no Aeroporto do GaleãoReprodução / FogãoNet

Publicado 17/08/2026 07:43





O debate, que aconteceu por volta de 1h30, durou mais de 10 minutos e contou com a presença dos líderes do elenco Vitinho, Marçal, Allan e Alex Telles, além do presidente do clube social, João Paulo Magalhães Lins, e o diretor de futebol, Léo Coelho. Rio — A delegação do Botafogo desembarcou no Aeroporto do Galeão na madrugada desta segunda-feira (17), após a derrota por 1 a 0 para o Vitória , com segurança reforçada e protestos de uma torcida organizada. Alguns jogadores e dirigentes pararam para conversar com os botafoguenses, segundo o repórter Wellington Arruda, do 'FogãoNet'.O debate, que aconteceu por volta de 1h30, durou mais de 10 minutos e contou com a presença dos líderes do elenco Vitinho, Marçal, Allan e Alex Telles, além do presidente do clube social, João Paulo Magalhães Lins, e o diretor de futebol, Léo Coelho.





A delegação alvinegra estava fora do Rio desde a última quarta-feira (12), quando viajou ao Peru para a disputa do torneio continental e, em seguida, desembarcou na Bahia para o duelo contra o Vitória. O teor da conversa foi de cobrança, depois da dura goleada sofrida para o Cienciano por 6 a 1 na Copa Sul-Americana, com exigência de demissão do técnico Franclim Carvalho. Policiais militares e seguranças acompanharam a situação.A delegação alvinegra estava fora do Rio desde a última quarta-feira (12), quando viajou ao Peru para a disputa do torneio continental e, em seguida, desembarcou na Bahia para o duelo contra o Vitória.

Agora, a equipe volta a campo na próxima quinta-feira (20), com a difícil missão de tentar reverter a goleada contra o Cienciano. A partida será no estádio Nilton Santos, às 21h30, e deve contar com novos protestos da torcida botafoguense.