Integrantes de organizada abordam dirigentes e jogadores no Aeroporto do Galeão - Reprodução / FogãoNet

Integrantes de organizada abordam dirigentes e jogadores no Aeroporto do GaleãoReprodução / FogãoNet

Publicado 17/08/2026 16:03 | Atualizado 17/08/2026 16:05

Rio - O protesto de uma torcida organizada no desembarque da delegação do Botafogo na madrugada desta segunda-feira (17), no Aeroporto do Galeão, repercutiu fora do Brasil. O jornal 'Record', de Portugal', noticiou o ocorrido.

"Adeptos do Botafogo em fúria fazem mira a Franclim Carvalho e pedem saída do treinador português", diz o título da matéria.

Matéria no site do jornal português Record sobre o protesto de uma organizada do Botafogo Reprodução / Record

A delegação do Botafogo retornou após um período fora do Rio de Janeiro. O grupo viajou na quarta-feira (12) rumo ao Peru. Já na quinta (13), o time perdeu para o Cienciano por 6 a 1 , em Cusco, pela Sul-Americana. Já no domingo (16), o Glorioso encarou o Vitória no Barradão e foi derrotado por 1 a 0

Alguns atletas e dirigentes pararam para conversar com os torcedores, de acordo com o repórter Wellington Arruda, do 'FogãoNet'. O teor da conversa foi de cobrança e com exigência de demissão do técnico Franclim Carvalho.