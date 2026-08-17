Jair Ventura destacou carinho pelo Botafogo e rechaçou provocação, em entrevista coletivaReprodução / TV Vitória

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Theo Faria
Técnico do Vitória, Jair Ventura discutiu com Arthur Cabral depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante se sentiu desrespeitado pelo treinador, que fingiu uma cabeçada em bola que saiu pela lateral, nos acréscimos do segundo tempo. O comandante, porém, negou qualquer tipo de provocação.
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“Para quem não sabe, eu sou formado no Botafogo, tenho dez anos lá. Cheguei como estagiário e saí com 99 jogos. Tenho um carinho gigante e jamais desrespeitei nenhuma instituição, principalmente onde fui criado”, disse, em entrevista coletiva.

“Aquele lance em que eu pulei e não peguei a bola, não acho falta de respeito, mas se Marçal e os outros jogadores acharam, eu peço desculpas”, completou.

A confusão fez com que Arthur Cabral fosse expulso pela ‘Lei Vini Jr’, já que tapou a boca para falar com Jair Ventura. A regra é uma das novidades aplicadas no futebol brasileiro.
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Agora, o Glorioso vira a chave para encarar o Cienciano, do Peru, quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Botafogo foi goleado por 6 a 1. Assim, terá que vencer por seis gols de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
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