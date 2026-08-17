Jair Ventura destacou carinho pelo Botafogo e rechaçou provocação, em entrevista coletiva - Reprodução / TV Vitória

Jair Ventura destacou carinho pelo Botafogo e rechaçou provocação, em entrevista coletivaReprodução / TV Vitória

Publicado 17/08/2026 09:33

Agora, o Glorioso vira a chave para encarar o Cienciano, do Peru, quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Botafogo foi goleado por 6 a 1. Assim, terá que vencer por seis gols de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.