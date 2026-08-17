Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 17/08/2026 22:52 | Atualizado 17/08/2026 22:52

Rio - O Botafogo está na bronca com a arbitragem da derrota para o Vitória por 1 a 0 no Barrão, no domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (17), o Glorioso entrou com uma representação na CBF e quer um posicionamento.

A entrada dura de Ramon em Danilo está entre os lances que causaram revolta, segundo informou o 'ge'. A situação aconteceu na reta final do primeiro tempo, e o lateral-esquerdo do Vitória recebeu cartão amarelo.

A SAF requer um parecer da Ouvidoria de Arbitragem, além da divulgação das imagens e do áudio do VAR sobre o lance em questão.

"Causa-me estranheza... Estranheza, não. É impossível o senhor Daniel Nobre, VAR, não expulsar o Ramon no lance do Danilo. Eu não sei o que é preciso fazer para expulsar naquele lance, aos 44 minutos (...) O pênalti do Huguinho? Bem ajuizado. O lance do Danilo é um escândalo para mim. O senhor Paulo Cesar (Zanovelli, árbitro) pode não ver, aceito. Pode interpretar que é amarelo. O senhor Guilherme (Dias Camilo), primeiro assistente, pode interpretar que é amarelo".

"O Anderson (Ribeiro), quarto árbitro, não sei se fala ou não com o árbitro. Mas, se falar, pode interpretar que é amarelo. Aceito isso tudo. O Danilo foi atendido. Portanto, tem tempo de consultar as imagens. Não sei como o não diz que é vermelho, não sei como não chama o árbitro para analisar. Todos vocês que estão nessa sala, se já viram o lance, vão concordar comigo".