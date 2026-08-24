O Botafogo está perto de anunciar Tiquinho Soares como contratação para o ataque. Após acordo na negociação de retorno, o atacante já está no Rio para passar por exames médicos e assinar até o fim de 2026.
Sem jogar desde que deixou o Mirassol e rescindiu com o Santos, o jogador de 35 anos chegou a ser procurado por outros clubes, um deles do Brasileirão, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele optou por receber cerca de três vezes menos para retornar à SAF onde é ídolo pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024.
O acordo prevê uma remuneração entre as mais baixas do elenco do Botafogo, com Tiquinho recebendo bem menos do que em sua primeira passagem. Há a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada.
Números de Tiquinho Soares pelo Botafogo
O atacante chegou ao Glorioso em 2022 e saiu no início de 2025, em reformulação do elenco campeão. Pela SAF, viveu uma das fases mais marcantes da carreira, com 120 partidas, 44 gols e dois títulos (Libertadores e Brasileirão, ambos em 2024).
Tiquinho Soares foi negociado com o Santos em janeiro de 2025, mas desde então não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho: marcou apenas sete vezes em 40 jogos. Ele estava emprestado ao Mirassol em 2026, mas só entrou em campo 10 vezes, com um gol.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.