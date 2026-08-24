Tiquinho marcou apenas um gol e pouco jogou pelo Mirassol em 2026 - JP Pinheiro/Agência Mirassol

Tiquinho marcou apenas um gol e pouco jogou pelo Mirassol em 2026JP Pinheiro/Agência Mirassol

Publicado 24/08/2026 12:39

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Sem jogar desde que deixou o Mirassol e rescindiu com o Santos, o jogador de 35 anos chegou a ser procurado por outros clubes, um deles do Brasileirão, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele O Botafogo está perto de anunciar Tiquinho Soares como contratação para o ataque. Após acordo na negociação de retorno , o atacante já está no Rio para passar por exames médicos eSem jogar desde que deixou o Mirassol e rescindiu com o Santos, o jogador de 35 anos chegou a ser, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele optou por receber cerca de três vezes menos para retornar à SAF onde é ídolo pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024.

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O acordo prevê uma remuneração entre as mais baixas do elenco do Botafogo, com Tiquinho recebendo bem menos do que em sua primeira passagem. Há a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada. O acordo prevê uma, com Tiquinho recebendo bem menos do que em sua primeira passagem. Há a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada.

Números de Tiquinho Soares pelo Botafogo



O atacante chegou ao Glorioso em 2022 e saiu no início de 2025, em reformulação do elenco campeão. Pela SAF, viveu uma das fases mais marcantes da carreira, com 120 partidas, 44 gols e dois títulos (Libertadores e Brasileirão, ambos em 2024).

Tiquinho Soares foi negociado com o Santos em janeiro de 2025, mas desde então não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho: marcou apenas sete vezes em 40 jogos. Ele estava emprestado ao Mirassol em 2026, mas só entrou em campo 10 vezes, com um gol.