Wallace Yan em live do Tik Tok com influenciador, Juninho ManellaReprodução

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João André Pombo
Rio - Atacante do Flamengo, de 21 anos, passou por um momento constragedor durante uma live no Tik Tok. O influenciador e ex-jogador, Juninho Manella, alegou que o jogador só está no banco do Rubro-Negro por causa de "preguiça". Alguns torcedores saíram em defesa do jovem.
"Você é revelação do Flamengo mas você é banco. É banco porque passa tempo demais no computador", disse o influenciador para Wallace Yan. E ainda reforçou depois: "Se fosse eu, eu ia falar isso e jogar (ser melhor que o Pedro). Se eu treinar, eu sou melhor que o Pedro. Sou mais rápido.", completou Juninho.
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Os torcedores afirmaram que Wallace Yan ficou bem desconfortável com declaração e também ressaltaram que o jovem mostrou respeito com o seus companheiros.
"O Wallace Yan realmente teve postura mas cara, o que esse garoto ta fazendo “discutindo” em uma live de tiktok? não tinha outra coisa melhor pra ele fazer não?", um torcedor por do "X", o antigo Twitter.
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Os torcedores também aproveitaram para relembrar a carreira do influenciador dentro do futebol profissional: "Sim, Junhinho Manella, você é melhor que o Pedro, sim, você que era reserva do São Bento em que seu PAI era o treinador", afirmou em tom irônico, um internauta.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato