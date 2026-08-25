Wallace Yan em live do Tik Tok com influenciador, Juninho Manella - Reprodução

Wallace Yan em live do Tik Tok com influenciador, Juninho ManellaReprodução

Publicado 25/08/2026 17:36 | Atualizado 25/08/2026 17:55

Rio - Atacante do Flamengo , de 21 anos, passou por um momento constragedor durante uma live no Tik Tok. O influenciador e ex-jogador, Juninho Manella, alegou que o jogador só está no banco do Rubro-Negro por causa de "preguiça". Alguns torcedores saíram em defesa do jovem.

"Você é revelação do Flamengo mas você é banco. É banco porque passa tempo demais no computador", disse o influenciador para Wallace Yan. E ainda reforçou depois: "Se fosse eu, eu ia falar isso e jogar (ser melhor que o Pedro). Se eu treinar, eu sou melhor que o Pedro. Sou mais rápido.", completou Juninho.

Os torcedores afirmaram que Wallace Yan ficou bem desconfortável com declaração e também ressaltaram que o jovem mostrou respeito com o seus companheiros.

"O Wallace Yan realmente teve postura mas cara, o que esse garoto ta fazendo “discutindo” em uma live de tiktok? não tinha outra coisa melhor pra ele fazer não?", um torcedor por do "X", o antigo Twitter.

Os torcedores também aproveitaram para relembrar a carreira do influenciador dentro do futebol profissional: "Sim, Junhinho Manella, você é melhor que o Pedro, sim, você que era reserva do São Bento em que seu PAI era o treinador", afirmou em tom irônico, um internauta.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato