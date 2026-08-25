Léo Pereira voltou a treinar com os jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira voltou a treinar com os jogadores do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/08/2026 16:39

nome mais certo para estar à disposição para o clássico com o Botafogo, no domingo (30) é Léo Pereira, mas há a expectativa por outros três jogadores.



O caso do zagueiro é o mais tranquilo, já que ele ficou fora na desgaste físico. Inclusive, já treinou com o grupo na reapresentação, nesta terça-feira (25). O Flamengo terá a semana livre para preparar alguns retornos de jogadores que estavam com questões físicas a resolver. Omas há a expectativa por outros três jogadores.O caso do zagueiro é o mais tranquilo, já que ele ficou fora na derrota por 2 a 1 para o Cruzeir o, pelo Brasileirão, apenas por. Inclusive, já treinou com o grupo na reapresentação, nesta terça-feira (25).

Quem ainda segue como incógnita para ser relacionado é Alex Sandro. Ele completará um mês sem jogar no sábado (29) por causa de dores na panturrilha direita.



Após tratamento no período, faz trabalhos em campo com fisioterapia e preparação física. Seu aproveitamento no domingo dependerá dos próximos dias, caso seja reintegrado nesta semana ao grupo.



O lateral-esquerdo ainda treinou em separado nesta terça-feira (25). Mesmas situações vivem dois reservas: De La Cruz e Vitão, recuperados de lesões na coxa esquerda.