O Flamengo terá a semana livre para preparar alguns retornos de jogadores que estavam com questões físicas a resolver. O nome mais certo para estar à disposição para o clássico com o Botafogo, no domingo (30) é Léo Pereira, mas há a expectativa por outros três jogadores.
O caso do zagueiro é o mais tranquilo, já que ele ficou fora na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, apenas por desgaste físico. Inclusive, já treinou com o grupo na reapresentação, nesta terça-feira (25).
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