Comemoração de Djeni, do FlamengoDivulgação / Site do Flamengo

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João Alexandre Borges
Rio - O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (25), a Cinbal como nova patrocinadora exclusiva do futebol feminino rubro-negro. A marca fica estampada na barra frontal inferior da camisa da equipe.
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A Cinbal é uma empresado Grupo Incoflandres especializada no processamento e tratamento de embalagens metálicas. No comunicado, o Flamengo celebrou o acordo.
"A parceria reforça o projeto de desenvolvimento da modalidade no clube e aproxima a marca das Meninas da Gávea", diz um trecho da nota do clube.
A estreia da nova patrocinadora aconteceu na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, no sábado (22), pelo Brasileirão Feminino. O Rubro-Negro garantiu vaga nas quartas de final do campeonato.