Comemoração de Djeni, do Flamengo - Divulgação / Site do Flamengo

Comemoração de Djeni, do FlamengoDivulgação / Site do Flamengo

Publicado 25/08/2026 16:05

Rio - O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (25), a Cinbal como nova patrocinadora exclusiva do futebol feminino rubro-negro. A marca fica estampada na barra frontal inferior da camisa da equipe.

A Cinbal é uma empresado Grupo Incoflandres especializada no processamento e tratamento de embalagens metálicas. No comunicado, o Flamengo celebrou o acordo.

"A parceria reforça o projeto de desenvolvimento da modalidade no clube e aproxima a marca das Meninas da Gávea", diz um trecho da nota do clube.

A estreia da nova patrocinadora aconteceu na vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 1 no Estádio Luso-Brasileiro, no sábado (22), pelo Brasileirão Feminino. O Rubro-Negro garantiu vaga nas quartas de final do campeonato.