Miguel é o novo reforço do Flamengo sub-20 - Foto: André Jonsson / OFEC

Miguel é o novo reforço do Flamengo sub-20Foto: André Jonsson / OFEC

Publicado 25/08/2026 19:53

Rio - O Flamengo acertou a contratação de Miguel, jovem promessa do Operário-PR. O lateral-esquerdo de 18 anos chega ao Rubro-Negro com contrato até julho de 2028. O clube paranaense oficializou a transferência nesta terça-feira (25).

"Com contrato definitivo com a equipe rubro-negra, o Operário e Flamengo dividem os direitos econômicos igualmente, com a possibilidade de aquisição de mais duas porcentagens até o término do vínculo", diz um trecho do comunicado do Fantasma.



Antes de fechar com o Flamengo, o defensor realizou um período de avaliação no Rubro-Negro e foi aprovado. O atleta irá ingressar no sub-20 da equipe, e a tendência é que já esteja à disposição para os jogos do Campeonato Carioca da categoria.

O jogador chegou em 2025 para integrar o time sub-17 do Operário-PR, mas acabou se destacando e foi promovido à equipe sub-20.



Na atual temporada, já recebeu oportunidade na equipe principal do Fantasma. O defensor atuou em cinco jogos pelo time profissional na Copa Sul-Sudeste.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.