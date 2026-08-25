Rio - O Flamengo acertou a contratação de Miguel, jovem promessa do Operário-PR. O lateral-esquerdo de 18 anos chega ao Rubro-Negro com contrato até julho de 2028. O clube paranaense oficializou a transferência nesta terça-feira (25).
"Com contrato definitivo com a equipe rubro-negra, o Operário e Flamengo dividem os direitos econômicos igualmente, com a possibilidade de aquisição de mais duas porcentagens até o término do vínculo", diz um trecho do comunicado do Fantasma.
Antes de fechar com o Flamengo, o defensor realizou um período de avaliação no Rubro-Negro e foi aprovado. O atleta irá ingressar no sub-20 da equipe, e a tendência é que já esteja à disposição para os jogos do Campeonato Carioca da categoria.
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