Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/08/2026 22:08 | Atualizado 25/08/2026 22:56

Rio - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entrou com um processo na Justiça contra o presidente do Vasco, Pedrinho . A ação corre na 1ª Vara Cível da Regional de Bangu.

A informação do processo foi divulgada primeiro pelo perfil 'Mundo na Bola'. Na semana passada, Pedrinho disse que Bap é "mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita".

"Vou falar da pessoa Bap. Zero instituição (Flamengo), tá? Estou falando do Bap. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita porque ele usa a frase: 'Estou fazendo para o bem do Campeonato Brasileiro'. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo", afirmou Pedrinho, na ocasião.

Pedrinho é o presidente do Vasco Marcelo Wance / Vasco

A declaração aconteceu no aeroporto, em 19 de agosto, um dia após vir à tona a notícia de que o Rubro-Negro notificou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para avaliar os gastos do Vasco , que está em recuperação judicial.

Já existe uma "rusga" que está relacionada ao processo de venda da SAF cruz-maltina. Em junho, Bap contou que irá à Justiça caso Marcos Lamacchia - enteado da atual presidente do Palmeiras, Leila Pereira - compre a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco.

Pedidos de Bap

A defesa do presidente do Rubro-Negro aponta que as declarações de Pedrinho no aeroporto foram reproduzidas em pelo menos 16 veículos de comunicação nas 48 horas seguintes.

Bap pede uma indenização de pelo menos R$ 40 mil por danos morais. Além disso, quer uma retratação pública.