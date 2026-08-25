Maracanã - Rafael Ribeiro/CBF

MaracanãRafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/08/2026 21:35 | Atualizado 25/08/2026 22:09

Rio - O gramado do Maracanã passa por uma reforma nesta semana. O local receberá, no próximo domingo (30), o clássico entre Flamengo e Botafogo. Já o Fluminense voltará a mandar um jogo no estádio no dia 5 de setembro, diante do Vasco.

A reforma começou depois do jogo entre Fluminense e Remo, que aconteceu no sábado (22). A informação foi divulgada primeiro pelo 'Uol'.

Recentemente, o zagueiro Léo Pereira criticou o gramado do estádio . Ele deu a declaração após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 1, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.

"Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. Está muito ruim. Somos uma equipe que propõe jogo, que quer jogar. Quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, há finalizações erradas, fracas", reclamou o jogador do Flamengo, na zona mista.

A manutenção também é importante para atender as exigências na NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos. No dia 27 de setembro, o estádio receberá a partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys.