Rio - O volante Richard, de 32 anos, que teve passagens por Fluminense e Vasco, está perto de acertar com o Coritiba. O veterano negocia sua rescisão com o Internacional e deverá assinar contrato com o clube paranaense. As informações são do portal "GE".
Apesar de estar no Colorado, Richard não terá problemas de defender outro clube da Série A. O volante não entrou em campo em nenhum partida pelo clube gaúcho. Ele deverá assinar contrato com o Coxa até o fim da temporada.
Richard deverá chegar ao clube paranaense com a missão de recompor o setor após as saídas de Wallisson, negociado com o Mirassol, e Willian Oliveira, que acertou com o Sport depois da pausa para a Copa do Mundo.
A última partida do volante foi na temporada passada. Richard não foi utilizado pelo treinador Paulo Pezzolano. O jogador, de 32 anos, vinha realizando trabalhos separados do restante do elenco, em horários alternativos.
O volante chegou ao Internacional no ano passado, depois de passar duas temporadas no Alanyaspor, da Turquia. Além de Fluminense e de Vasco, Richard passou por Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR.
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