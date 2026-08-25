Richard em treino do Internacional - Divulgação / Internacional

Richard em treino do InternacionalDivulgação / Internacional

Publicado 25/08/2026 19:50

Rio - O volante Richard, de 32 anos, que teve passagens por Fluminense e Vasco, está perto de acertar com o Coritiba . O veterano negocia sua rescisão com o Internacional e deverá assinar contrato com o clube paranaense. As informações são do portal "GE".

Apesar de estar no Colorado, Richard não terá problemas de defender outro clube da Série A. O volante não entrou em campo em nenhum partida pelo clube gaúcho. Ele deverá assinar contrato com o Coxa até o fim da temporada.

Richard deverá chegar ao clube paranaense com a missão de recompor o setor após as saídas de Wallisson, negociado com o Mirassol, e Willian Oliveira, que acertou com o Sport depois da pausa para a Copa do Mundo.

A última partida do volante foi na temporada passada. Richard não foi utilizado pelo treinador Paulo Pezzolano. O jogador, de 32 anos, vinha realizando trabalhos separados do restante do elenco, em horários alternativos.



O volante chegou ao Internacional no ano passado, depois de passar duas temporadas no Alanyaspor, da Turquia. Além de Fluminense e de Vasco, Richard passou por Corinthians, Cruzeiro e Athletico-PR.