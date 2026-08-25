Momento em que Soteldo após cruzamento de Lucho Acosta - Reprodução / Fluminense

Momento em que Soteldo após cruzamento de Lucho AcostaReprodução / Fluminense

Publicado 25/08/2026 18:52

Rio - O perfil do Fluminense brincou com um momento do treino da equipe nesta terça-feira (25), no CT Carlos Castilho. Isso porque os baixinhos Lucho Acosta e Soteldo participaram de um lance que terminou com um gol de cabeça.

O argentino fez o cruzamento para o venezuelano, que estava livre para completar. Nas redes, o Tricolor escreveu: "Gol de gigantes". Veja como foi no vídeo abaixo:

Cruzamento de Acosta e Soteldo, . Gol de gigantes! pic.twitter.com/89zI1E5EW9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 25, 2026

De acordo com os sites 'Transfermarkt' e 'ogol', Lucho Acosta e Soteldo têm 1,60 m de altura.

Agenda do Flu

O Tricolor treina de olho no jogo contra o Athletico-PR, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Marcão vai enfrentar o Furacão no próximo domingo (30), a partir das 11h, na Arena da Baixada.