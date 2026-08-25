Momento em que Soteldo após cruzamento de Lucho AcostaReprodução / Fluminense

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João Alexandre Borges
Rio - O perfil do Fluminense brincou com um momento do treino da equipe nesta terça-feira (25), no CT Carlos Castilho. Isso porque os baixinhos Lucho Acosta e Soteldo participaram de um lance que terminou com um gol de cabeça.
O argentino fez o cruzamento para o venezuelano, que estava livre para completar. Nas redes, o Tricolor escreveu: "Gol de gigantes". Veja como foi no vídeo abaixo:
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De acordo com os sites 'Transfermarkt' e 'ogol', Lucho Acosta e Soteldo têm 1,60 m de altura.
Agenda do Flu
O Tricolor treina de olho no jogo contra o Athletico-PR, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Marcão vai enfrentar o Furacão no próximo domingo (30), a partir das 11h, na Arena da Baixada.