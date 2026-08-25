Bernal em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Bernal em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 25/08/2026 18:50

Rio - O volante Facundo Bernal, de 23 anos, foi titular na vitória do Real Betis contra o Valencia, nesta terça-feira (25) pelo Campeonato Espanhol. O ex-jogador do Fluminense recebeu elogios de torcedores e analistas do clube de Sevilla e o bom começo do uruguaio também gerou comentários de tricolores.

"Após sua estreia oficial na última sexta-feira, o meio-campista se mantém no onze de Pellegrini. Dos uruguaios com mais vontade de ver no ano", "148 minutos nos dois primeiros jogos da LaLiga. Progredindo muito adequadamente o meio-campista do Real Betis", abordaram os espanhóis.

Porém, alguns torcedores do Fluminense citaram que o volante não conseguiu se firmar no clube carioca e rapidamente obteve seu espaço no Betis.

"Muito doido o Bernal mais uma vez como titular do Betis. Chegou com esse status em Sevilha. No Fluminense nunca conseguiu se firmar", "Facundo Bernal como titular do Betis mesmo mas pro Fluminense ele não servia", disseram dois tricolores.

A operação envolvendo a saída de Bernal foi de 12 milhões de dólares (R$ 62 milhões). O Tricolor detém 60% dos direitos do atleta. O volante chegou ao clube carioca no meio de 2024. Para tirá-lo do Defensor, do Uruguai, o Flu desembolsou algo em torno de 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

Bernal teve altos e baixos no Fluminense. Seus melhores momentos foram no Mundial de Clubes do ano passado e no começo de 2026 quando foi titular. No total, ele entrou em campo em 83 partidas, não fez gols e deu três assistências.