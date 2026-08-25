Bernal em campo pelo BetisDivulgação / Betis
Bom começo de ex-Fluminense no futebol espanhol surpreende torcedores
Jogador, de 23 anos, vem sendo titular por equipe de Sevilha e tendo boas atuações no início da atual temporada europeia
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Fluminense deve ter retornos de atletas para jogo contra Athletico-PR
Técnico Marcão poderá contar com zagueiro Freytes, fora de combate há quase um mês, além de Lucho Acosta e Guga, que estavam suspensos
Artilheiro do Brasileiro pode alcançar recorde de Cano pelo Fluminense
Viveros tem 16 gols pelo Athletico-PR e está a 10 de igualar o argentino como estrangeiro com mais gols em uma edição do Brasileiro
Canobbio vive fase diferente no ataque tricolor e pode perder espaço
Uruguaio, de 27 anos, disputou a última Copa do Mundo e depois que retornou ao Fluminense vem recebendo muitas críticas, mesmo em vitórias
Com luxação, Samuel Xavier pode passar por operação
Jogador, de 36 anos, se lesionou no primeiro tempo na vitória do Fluminense contra o Remo, no Maracanã, pelo Brasileirão
Denilson questiona melhora pós-Zubeldía no Fluminense: 'Não é normal'
Hoje comentarista, ex-jogador mostrou desconfiança ao analisar a mudança de comportamento da equipe desde a demissão do antigo treinador
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