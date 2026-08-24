Jogadores do Fluminense comemoram gol na vitória sobre o Remo, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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João Vitor Cravo
Rio - Desde a demissão do técnico Luis Zubeldía, após o empate sem gols com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense vive grande fase. Com Marcão no comando, além dos resultados, que voltaram a aparecer, a equipe apresentou uma "mudança de atitude", o que chamou a atenção do ex-jogador Denilson.
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"Não é possível que só eu vi a mudança de comportamento e de atitude dos jogadores do Fluminense em campo. Porque, cara, não é normal. Não sei qual era o relacionamento do Zubeldia no dia a dia. Mas o Zubeldia sai e, no jogo seguinte, o Fluminense está do jeito que está: correndo, lutando por cada bola", pontuou o ex-atleta, como comentarista do 'SporTV'.
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Nas três partidas com o então técnico interino, o Tricolor venceu duas vezes pelo Brasileirão, contra o líder Palmeiras e o Remo, ambas de virada. Além disso, garantiu a classificação sobre o Independiente Rivadavia, na Argentina e nos pênaltis, pela Libertadores.
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A mudança de ânimo teve resposta imediata. Após o triunfo do último sábado (22), o Fluminense efetivou Marcão até o fim da temporada. Além do intuito de premiar a boa fase, a medida parece uma tentativa de afastar o "fantasma" de Zubeldía, que deixou o clube após sequência de oito jogos sem vencer.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria
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Jogadores do Fluminense comemoram gol na vitória sobre o Remo, no Maracanã
Denilson, à direita, participa do programa "Fechamento SporTV"