Jogadores do Fluminense comemoram gol na vitória sobre o Remo, no Maracanã - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Jogadores do Fluminense comemoram gol na vitória sobre o Remo, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 24/08/2026 17:43

Rio - Desde a demissão do técnico Luis Zubeldía , após o empate sem gols com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense vive grande fase. Com Marcão no comando, além dos resultados, que voltaram a aparecer, a equipe apresentou uma "mudança de atitude", o que chamou a atenção do ex-jogador Denilson.

"Não é possível que só eu vi a mudança de comportamento e de atitude dos jogadores do Fluminense em campo. Porque, cara, não é normal. Não sei qual era o relacionamento do Zubeldia no dia a dia. Mas o Zubeldia sai e, no jogo seguinte, o Fluminense está do jeito que está: correndo, lutando por cada bola", pontuou o ex-atleta, como comentarista do 'SporTV'.



Nas três partidas com o então técnico interino, o Tricolor venceu duas vezes pelo Brasileirão, contra o líder Palmeiras e o Remo, ambas de virada. Além disso, garantiu a classificação sobre o Independiente Rivadavia, na Argentina e nos pênaltis, pela Libertadores.

A mudança de ânimo teve resposta imediata. Após o triunfo do último sábado (22), o Fluminense efetivou Marcão até o fim da temporada . Além do intuito de premiar a boa fase, a medida parece uma tentativa de afastar o "fantasma" de Zubeldía, que deixou o clube após sequência de oito jogos sem vencer.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria