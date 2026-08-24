Jogadores do Fluminense comemoram gol na vitória sobre o Remo, no MaracanãMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Denilson questiona melhora pós-Zubeldía no Fluminense: 'Não é normal'
Hoje comentarista, ex-jogador mostrou desconfiança ao analisar a mudança de comportamento da equipe desde a demissão do antigo treinador
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Marcão ganha 'respiro' antes de sequência decisiva no Fluminense
Técnico usará semana livre para fazer ajustes na equipe; em seguida, Tricolor terá confronto direto, clássico e Libertadores pela frente
Em boa fase, Serna alcança feito inédito na temporada do Fluminense
Atacante anotou três gols nos últimos três jogos; ele foi decisivo nas vitórias sobre Palmeiras e Remo, além da vaga na Libertadores
Fluminense não contará com Hércules para enfrentar o Athletico-PR
Volante levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Remo e precisará cumprir suspensão automática no duelo com o Furacão
Renê destaca efetivação de Marcão no Fluminense: ‘Feliz por ele’
Lateral-esquerdo do Tricolor rasgou elogios ao comandante, que acumulou bons resultados depois da demissão de Luis Zubeldía
Marcão celebra efetivação no Fluminense: ‘Vou me entregar por inteiro’
Auxiliar permanente foi confirmado como técnico do Tricolor para o restante da temporada após a virada sobre o Remo, no Maracanã
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