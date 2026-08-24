Marcão comanda treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense

Marcão comanda treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/08/2026 15:04

Rio - Efetivado como treinador no Fluminense , Marcão terá uma semana de "respiro" antes de entrar em uma sequência pesada com o Tricolor. O time carioca terá pela frente um confronto direto e um clássico pelo Brasileirão, e logo em seguida disputará as quartas de final da Libertadores, contra o Platense.

Depois de vencer o Remo por 2 a 1, no último sábado (22), o treinador teve oficializada sua permanência no comando da equipe até o fim da temporada. Como presente, ganhou sua primeira "semana cheia" para treinar e ajustar o time. Agora, o Tricolor só voltará aos gramados no próximo domingo (30). , no último sábado (22), o treinador teve oficializada sua permanência no comando da equipe até o fim da temporada. Como presente, ganhou sua primeira "semana cheia" para treinar e ajustar o time. Agora, o Tricolor só voltará aos gramados no próximo domingo (30).

Na coletiva após o jogo , Marcão revelou ter precisado diminuir os treinamentos em campo antes do duelo de sábado (22). Isso porque não teve tempo suficiente para conciliar as atividades práticas e as análises em vídeo. Então, prometeu mais organização nos preparativos para a sequência decisiva.

"A gente reduziu tempo de campo. Corrigimos muita coisa com vídeo e eles compreenderam. Foi bom, conversamos muito e tudo que a gente desenhou e organizou para os jogos, eles fizeram. Com cinco dias para trabalhar para o próximo jogo, a gente pode colocar alguma coisa mais específica, para a gente se organizar melhor e estar preparado para uma sequência muito forte", disse o comandante.



A sequência decisiva do Fluminense



Os próximos compromissos do Fluminense não serão fáceis. O primeiro será contra o concorrente direto Athletico-PR, que ocupa a 3ª posição com os mesmos 41 pontos do 4º colocado Tricolor, fora de casa. No fim de semana seguinte, o adversário será o Vasco, algoz na Copa do Brasil, no Maracanã.

Por fim, o Tricolor das Laranjeiras entrará nos duelos com o Platense, pelas quartas de final da Libertadores. A vaga será novamente decidida fora de casa, na Argentina, e entre as decisões o time de Marcão visitará o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria