Kevin Serna volta a ser o protagonista em momentos decisivos para o Tricolor das LaranjeirasLucas Merçon / Fluminense

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Pedro Logato
Rio - Desde a chegada de Marcão, o atacante Kevin Serna, de 28 anos, vive uma nova realidade pelo Fluminense. O colombiano anotou gols nos últimos três jogos do Tricolor e alcançou um feito inédito na temporada de 2026.
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Serna se tornou o primeiro jogador a marcar em três jogos consecutivos saindo do banco de reservas. Ele foi decisivo nas vitórias contra o Palmeiras e o Remo, pelo Brasileiro, e no empate contra o Independiente Rivadavia, na Argentina.
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Antes do colombiano, apenas um atleta do Fluminense havia marcado em três jogos seguidos. Em agosto, Canobbio balançou as redes no primeiro turno do Brasileiro contra Remo, Athletico-PR e Vasco. Porém, o uruguaio começou as partida como titular.
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Kevin Serna chegou a ficar mais de três meses sem marcar, encerrando o jejum contra o Palmeiras, no último dia 15. Com três gols nos últimos três jogos, o colombiano assumiu a vice-artilharia do Fluminense na temporada com nove bolas nas redes.
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Kevin Serna volta a ser o protagonista em momentos decisivos para o Tricolor das Laranjeiras
Serna tem o costume de aparecer em momentos decisivos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras