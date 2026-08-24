Kevin Serna volta a ser o protagonista em momentos decisivos para o Tricolor das Laranjeiras - Lucas Merçon / Fluminense

Kevin Serna volta a ser o protagonista em momentos decisivos para o Tricolor das LaranjeirasLucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/08/2026 13:26

Serna se tornou o primeiro jogador a marcar em três jogos consecutivos saindo do banco de reservas. Ele foi decisivo nas vitórias contra o Palmeiras e o Remo, pelo Brasileiro, e no empate contra o Independiente Rivadavia, na Argentina.

Antes do colombiano, apenas um atleta do Fluminense havia marcado em três jogos seguidos. Em agosto, Canobbio balançou as redes no primeiro turno do Brasileiro contra Remo, Athletico-PR e Vasco. Porém, o uruguaio começou as partida como titular.

Kevin Serna chegou a ficar mais de três meses sem marcar, encerrando o jejum contra o Palmeiras, no último dia 15. Com três gols nos últimos três jogos, o colombiano assumiu a vice-artilharia do Fluminense na temporada com nove bolas nas redes.